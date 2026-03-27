Computer quantistici al silicio: il balzo in avanti della Cina verso le applicazioni reali

Da anni sentiamo parlare della rivoluzione dei computer quantistici, una tecnologia descritta spesso con toni quasi messianici, capace sulla carta di risolvere in pochi secondi problemi che richiederebbero millenni ai supercomputer attuali. Eppure, la strada verso un’applicazione concreta si è sempre scontrata con un nemico invisibile quanto implacabile: il rumore ambientale. I bit quantistici, o qubit, sono entità estremamente fragili. Basta una minima variazione di temperatura o una lieve interferenza elettromagnetica per distruggere l’informazione che trasportano e rendere il loro risultato inaffidabile.

Oggi, però, la partita sembra farsi decisamente più seria. Uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Nanotechnology (il 23 marzo 2026) rivela che un team di ricercatori cinesi, guidato dall’Accademico Dapeng Yu e dal Ricercatore Yu He dell’Accademia internazionale della quantistica di Shenzhen, ha raggiunto un traguardo storico. Per la prima volta al mondo, hanno implementato operazioni logiche “full-stack” su un processore quantistico a base di silicio.

Cosa significa logica “Full stack”? Proprio come in un computer normale o in un sito web, il “full-stack” indica che vengono curati tutti i livelli del sistema:

Hardware: I qubit fisici (i processori quantistici).

I qubit fisici (i processori quantistici). Elettronica di controllo: I cavi e i segnali che dicono ai qubit cosa fare.

I cavi e i segnali che dicono ai qubit cosa fare. Software: Il codice e gli algoritmi che risolvono i problemi.

In questo modello, questi tre livelli non sono separati, ma vengono progettati insieme (co-design) affinché ognuno aiuti l’altro a dare il massimo. Questo tipo di approccio permette di migliorare le prestazioni da 10 a 100 volte.

In termini poveri, non si tratta solo di aver manipolato qualche particella in laboratorio, ma di aver costruito il prototipo funzionante di un computer quantistico logico. Un passo fondamentale, che sposta l’asse della competizione tecnologica globale dalla teoria alla pratica ingegneristica.

Dal qubit fisico al qubit logico: la corazza contro gli errori

Per comprendere la portata di questo evento, dobbiamo distinguere tra due concetti fondamentali:

Tipologia di Qubit Caratteristiche principali Problema/Vantaggio Qubit Fisico La singola particella o sistema quantistico reale (es. lo spin di un elettrone). Estremamente instabile e prono agli errori generati dal “rumore” ambientale. Qubit Logico Un’unità di informazione creata aggregando più qubit fisici attraverso codici di correzione. Ridondante, stabile e in grado di auto-correggere gli errori. È la chiave per il calcolo.

Il problema del calcolo quantistico tollerante agli errori (fault-tolerant) è sempre stato questo: come creare qubit logici affidabili? Il team cinese ci è riuscito utilizzando la tecnologia di nanofabbricazione al microscopio a effetto tunnel (STM) per posizionare con precisione atomica dei cluster di fosforo su una base di silicio. Hanno poi impiegato un codice di rilevamento degli errori chiamato [[4,2,2]], utilizzando quattro spin nucleari fisici per codificare due qubit logici. In sintesi, hanno messo una “tuta protettiva” all’informazione quantistica.

I passi avanti: perché è un risultato cruciale

Il vero salto di qualità illustrato dalla ricerca si articola in tre punti fondamentali, che spiegano perché questo processore non è solo un esercizio di stile, ma un vero e proprio motore di calcolo:

Le porte logiche universali e l’ostacolo della “porta T”: I ricercatori non si sono limitati a creare qubit stabili, ma hanno dimostrato il funzionamento di un set completo di porte logiche. In particolare, sono riusciti a implementare la cosiddetta “porta T”, la “T gate”. Si tratta di un componente difficilissimo da realizzare, ma assolutamente indispensabile. Senza la porta T, un computer quantistico è un’auto sportiva senza volante: potente, ma incapace di eseguire compiti universali.

I ricercatori non si sono limitati a creare qubit stabili, ma hanno dimostrato il funzionamento di un set completo di porte logiche. In particolare, sono riusciti a implementare la cosiddetta “porta T”, la “T gate”. Si tratta di un componente difficilissimo da realizzare, ma assolutamente indispensabile. Senza la porta T, un computer quantistico è un’auto sportiva senza volante: potente, ma incapace di eseguire compiti universali. La simulazione della molecola d’acqua: Per dimostrare che il sistema funziona nel mondo reale, il team ha fatto girare un algoritmo quantistico (il Variational Quantum Eigensolver) per simulare l’energia dello stato fondamentale di una molecola d’acqua (H₂O). Il risultato ha mostrato un margine d’errore minimo, dimostrando che l’architettura è in grado di risolvere problemi chimici complessi.

Per dimostrare che il sistema funziona nel mondo reale, il team ha fatto girare un algoritmo quantistico (il Variational Quantum Eigensolver) per simulare l’energia dello stato fondamentale di una molecola d’acqua (H₂O). Il risultato ha mostrato un margine d’errore minimo, dimostrando che l’architettura è in grado di risolvere problemi chimici complessi. La produzione di “Stati Magici”: Hanno preparato con successo gli “stati magici” logici, superando la soglia teorica necessaria per la computazione tollerante agli errori. Inoltre, hanno dimostrato che il sistema al silicio soffre di un “rumore fortemente polarizzato” (più errori di fase che di bit), una asimmetria che, paradossalmente, faciliterà la futura progettazione di sistemi di correzione ancora più snelli ed economici.

L’importanza economica del Silicio

Perché usare proprio il silicio, quando esistono altre piattaforme quantistiche (come i superconduttori o gli ioni intrappolati) apparentemente più avanzate? La risposta è profondamente economica e industriale.

Il silicio ha tempi di coerenza molto lunghi, ma soprattutto è il materiale su cui si basa l’intera industria dei semiconduttori mondiale. Dimostrare che è possibile costruire processori quantistici logici e tolleranti agli errori su base di silicio significa poter sfruttare, in futuro, le linee di produzione dei chip già esistenti (le cosiddette foundries). Non sarà necessario reinventare l’intera filiera industriale globale.

Mentre l’Occidente si interroga spesso su questioni regolatorie e di governance, i centri di ricerca cinesi continuano a macinare progressi applicativi. Questo risultato “full-stack” non è ancora il computer quantistico definitivo che decripterà le comunicazioni bancarie mondiali, ma è una pietra miliare impressionante. Dimostra che la strada del silicio è percorribile e che la scalabilità del calcolo quantistico è, da oggi, un po’ meno fantascienza e molto più ingegneria.