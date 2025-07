Quando si parla di grandi compagnie petrolifere, vengono sempre citati gli stessi nomi: Exxon, Chevron, Shell, Aramco, Eni, Total. Ma la geopolitica e i calcoli sul prezzo del barile non si basano esclusivamente sulla notorietà del marchio. Esiste un’intera classe di operatori di medio livello e compagnie petrolifere statali che operano all’ombra dei colossi del settore, influenzando silenziosamente i flussi energetici, le alleanze regionali e persino il commercio globale.

Ecco cinque compagnie petrolifere che stanno ottenendo risultati ben al di sopra delle loro possibilità e perché dovreste prestare loro attenzione, anche perché possono avere l’esclusiva di territori

ONGC (India) Il campione nazionale indiano con ambizioni di raffinazione

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) non è un nome familiare al di fuori dell’India, ma dovrebbe esserlo. In qualità di maggiore società di esplorazione petrolifera e gasifera del Paese, ONGC è già un attore centrale nel mercato energetico in più rapida crescita dell’Asia. E non si accontenta di rimanere a monte.

Questa settimana, ONGC ha confermato che sta conducendo uno studio di prefattibilità per una nuova raffineria a Jamnagar, nel Gujarat, che potrebbe lavorare da 200.000 a 240.000 barili al giorno. Si tratta di un intervento diretto in una regione già dominata dall’enorme complesso di raffinazione di Reliance Industries. Questa mossa segnala l’ambizione di ONGC di conquistare il territorio a valle e assicurarsi una posizione di rilievo sul mercato, mentre l’India si prepara a diventare il principale motore della crescita della domanda di petrolio a livello mondiale fino al 2050, secondo l’OPEC.

L’India non ha intenzione di abbandonare i combustibili fossili nel breve termine. Anzi, il Paese prevede di espandere la propria presenza nel settore della raffinazione per diventare un hub regionale, rifornendo non solo la sua classe media in forte crescita, ma anche i vicini affamati di carburante. Con l’ONGC che ora punta all’integrazione verticale, è chiaro che si tratta di qualcosa di più di una compagnia petrolifera nazionale. È una forza emergente con un peso geopolitico e ambizioni che vanno ben oltre il subcontinente.

2 Pemex (Messico) Indebitata, politicamente radicata, ma ancora un fattore determinante a livello globale

Petróleos Mexicanos, meglio conosciuta come Pemex, è l’equivalente finanziario di una pentolaccia in una convention di creditori, ma non è ancora il momento di darla per spacciata. Nonostante abbia perso 2 miliardi di dollari nel primo trimestre e ben 9,1 miliardi nel trimestre precedente, Pemex detiene ancora le chiavi di una delle più grandi riserve dell’emisfero occidentale. E ciò che fa, o non fa, è importante per il mercato globale.

Solo quest’anno, Pemex ha annunciato piani per tagliare 3.000 posti di lavoro , ristrutturare il proprio organigramma e riaprire migliaia di pozzi inattivi per invertire un declino della produzione che dura da un decennio. Con una produzione scesa a 1,58 milioni di barili al giorno , in calo di quasi il 10% rispetto a un anno fa, ogni barile in più che Pemex riesce a ricavare dai suoi giacimenti ormai obsoleti è importante in un mercato che guarda con crescente interesse all’offerta latinoamericana.

Pemex, nonostante il caos fiscale, rimane un pilastro della strategia energetica nazionalista del Messico e una carta jolly nella geopolitica del petrolio. È anche una delle poche NOC che rifinanzia le perdite attraverso aiuti federali piuttosto che attraverso la privatizzazione, il che significa che è la politica, più che il prezzo, a determinare il suo comportamento. Ciò conferisce a Pemex un ruolo particolarmente instabile sulla scena mondiale.

3 Lukoil (Russia) Un evasore delle sanzioni ancora attivo sui mercati globali

Mentre Rosneft assorbe gran parte dell’attenzione geopolitica, Lukoil rimane la più grande compagnia petrolifera privata russa e maestra nell’arte dell’influenza silenziosa. Nonostante non sia stata sanzionata dall’Occidente, Litasco, la divisione commerciale di Lukoil, è stata di fatto paralizzata dopo l’invasione dell’Ucraina, messa al bando da banche e assicurazioni terrorizzate dal rischio reputazionale.

Ora, nel 2025, Litasco sta tornando alla ribalta, prendendo le distanze dalla casa madre russa, impegnandosi a evitare carichi di origine russa e ristabilendo i commerci in tutto il continente americano. Si è già assicurata 2 miliardi di dollari in nuove linee di credito, che le danno appena il tempo necessario per riprendere le attività rimaste inattive per due anni.

Nel frattempo, le voci di una megafusione guidata da Rosneft sono state smentite lo scorso autunno, con entrambe le società che hanno negato qualsiasi trattativa, anche se il fatto che il mercato abbia preso sul serio l’idea la dice lunga. Se a questo si aggiungono gli attacchi con droni agli impianti di raffinazione russi, la capacità di Lukoil di rimanere operativa e impegnata nei mercati occidentali la rende un equilibrio geopolitico instabile, più importante che mai.

4 Talos Energy (Stati Uniti/Messico) Il player più scomodo dal punto di vista politico nel Golfo

Talos è minuscola rispetto alle major, ma la sua impronta è ovunque su uno degli asset più sensibili dal punto di vista geopolitico del Golfo: il giacimento petrolifero di Zama, un tesoro da miliardi di barili a cavallo tra le acque degli Stati Uniti e del Messico.

Dopo anni di battaglie legali, Talos è stata estromessa da Pemex come operatore, ma detiene ancora una quota del 17,4% e un posto al tavolo delle trattative attraverso la sua controllata messicana, Talos Mexico. Nel frattempo, l’azienda sta espandendo la propria presenza attraverso partnership per la cattura del carbonio e acquisizioni nel settore midstream, diventando un attore di primo piano nella logistica energetica transfrontaliera. Talos non sarà grande, ma sa come farsi valere quando conta.

5 Sonatrach (Algeria) La silenziosa ancora di salvezza del gas europeo

Quando la Russia ha chiuso i rubinetti, l’Europa si è rivolta all’Algeria e Sonatrach ha risposto presente. L’azienda statale ha aumentato le esportazioni verso l’Italia e la Spagna, ha alzato i prezzi e si è assicurata nuovi contratti per le infrastrutture, mentre Bruxelles si affannava alla ricerca di GNL. Con gli occhi puntati sull’espansione subsahariana e una salda presa sulle rotte di approvvigionamento nordafricane, Sonatrach ora detiene più influenza sul mix energetico europeo che in qualsiasi altro momento degli ultimi decenni. Non è appariscente, ma non ne ha bisogno. In un mondo a corto di produttori flessibili, Sonatrach è improvvisamente diventata indispensabile.

Non fanno notizia né ricevono telefonate dagli azionisti, ma queste aziende muovono i mercati, influenzano la politica e rimodellano silenziosamente i flussi energetici globali. Che si tratti di un dinosauro indebitato che riapre vecchi pozzi, di un’azienda privata russa che aggira le sanzioni o di un attore di medie dimensioni del Golfo coinvolto in un dramma internazionale di confine, tutti dimostrano la stessa cosa: l’influenza nel mondo del petrolio non dipende dalle dimensioni, ma dal potere. Questi sono i nomi che contano, che si guardi ai barili, ai confini o ai bilanci.