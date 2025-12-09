Dopo il recente articolo in cui ci spiegava i costi che una azienda manifatturiera deve sostenere per produrre in Italia (a cui si è ispirato il nostro precedente: Perché il vero Made in Italy costa di più), il blog di spiritofstlouis.it ha appena pubblicato un interessante video in cui svela come si fanno i blue jeans.

Si tratta di un documento originale e approfondito che ha portato le telecamere in un laboratorio di manifattura nel vicentino. Ne abbiamo ricavato un viaggio tra le singole fasi della realizzazione di un capo artigianale.

Come vengono fatti i blue jeans in Italia?

Sarà utile soprattutto ai consumatori che si chiedono come mai i prezzi del Made in Italy sono così alti.

La risposta che verrà spontanea guardando il video è che il problema non sono tanto i prezzi ad essere cresciuti, quanto, piuttosto, che i salari reali sono fermi al 1990.

Il video infatti rende evidente l’enorme quantità di lavoro (e di professionalità) richiesta per produrre un capo di alta qualità, sia tale che ci toglierà qualsiasi dubbio.

Tanto più che il video omette tutte le fasi iniziali della ricerca. Mancano infatti: progettazione, sviluppo delle taglie, del cartamodello, taglio dei tessuti e il marketing che compongono di fatto oltre l’80% di un processo produttivo manifatturiero.

Ciò che vediamo nel video è approssimativamente il 15% di tutto ciò che serve a produrre un capo di abbigliamento artigianale.

Un universo rimasto a parte, rispetto alla produzione industriale, ancor di più se consideriamo la produzione a basso costo (e alto impatto umano e ambientale).

Se vuoi scoprire come si fa un blue jeans in Italia, non perderti – e condividi con quanti più possibile – questo video. Lascia un commento sotto al video se vuoi vederne pubblicati degli altri.