Come l’URSS “sovietizzò” il Natale: dalla cancellazione alla Festa d’Inverno di Stalin

I rivoluzionari, specialmente quelli di orientamento socialista, hanno da sempre mostrato una certa ossessione per la “riprogettazione” del calendario. L’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di sradicare le vecchie abitudini della popolazione per forgiarne di nuove, più consone alle necessità della classe dirigente rivoluzionaria.

Se i giacobini francesi divennero famosi per aver abolito il calendario gregoriano introducendo settimane di dieci giorni e sostituendo i santi con cavoli e rape, i comunisti sovietici non furono da meno. Tentarono riforme radicali, inclusa l’abolizione della tradizionale settimana di sette giorni (e del riposo domenicale), un esperimento di pianificazione centrale del tempo che, tuttavia, fallì miseramente.

Dove i sovietici ebbero maggior successo fu nell’erosione delle festività cristiane in un paese profondamente segnato dall’ortodossia orientale. Una volta preso il controllo dello Stato, il calendario religioso fu abolito. La Pasqua fu messa fuorilegge e, negli anni in cui i fine settimana furono cancellati, divenne quasi impossibile celebrarla anche nel privato.

Tuttavia, il “problema” più ostico per il Politburo si rivelò essere il Natale. La strategia adottata, alla fine, non fu tanto quella della cancellazione totale, quanto quella di una sostituzione e adattamento ai rituali di regime.

Il fallimento del divieto e la svolta del 1935

Inizialmente, i sovietici tentarono di rimpiazzare il Natale con una festa legata al Komsomol (la lega della gioventù comunista), ma l’iniziativa non prese piede. Di conseguenza, nel 1928, il Natale fu bandito interamente e il 25 dicembre divenne un normale giorno lavorativo.

La svolta pragmatica avvenne nel 1935. Iosif Stalin, in un periodo compreso tra la grande carestia e il Grande Terrore, decise di restituire l’albero celebrativo ai bambini sovietici. La mossa fu geniale dal punto di vista della propaganda: l’albero non fu legato al Natale religioso, ma a un Capodanno secolare. Una festa orientata al futuro che si sposava perfettamente con l’ideologia sovietica del progresso.

Ecco le principali sostituzioni simboliche attuate dal regime per “secolarizzare” la festività:

Simbolo Tradizionale Versione Sovietica Significato Ideologico San Nicola / Gesù Bambino Ded Moroz (Nonno Gelo) Figura folcloristica, priva di connotazioni religiose. Aiutanti magici Snegurochka La “Fanciulla di Neve”, assistente laica di Nonno Gelo. Stella di Betlemme (oro/blu) Stella Rossa a 5 punte Simbolo del potere sovietico e dell’Armata Rossa. Natale Festa d’Inverno Rimozione del riferimento alla natività.

Emily Tamkin scrive su Foreign Policy:

“Ded Moroz [una figura simile a Babbo Natale] è stato riportato in auge. Ha trovato una fanciulla delle nevi delle fiabe che gli facesse da graziosa assistente, Snegurochka. La stella blu a sette punte che sedeva in cima agli alberi imperiali è stata sostituita con una stella rossa a cinque punte, come quella sulle insegne sovietiche. Divenne una festa civica e celebrativa, ritualmente enfatizzata dal ticchettio dell’orologio, dallo champagne, dall’inno dell’Unione Sovietica, dallo scambio di doni e dalle grandi feste”.

La burocratizzazione della gioia

L’operazione non era solo estetica, ma profondamente politica. Secondo un rapporto del Congresso degli Stati Uniti del 1965:

“La lotta contro la religione cristiana, considerata un residuo del passato borghese, è uno degli aspetti principali della lotta per plasmare il nuovo ‘uomo comunista’ […] l’albero di Natale è stato ufficialmente abolito, Babbo Natale è diventato Nonno Gelo, l’albero di Natale è diventato l’Albero d’Inverno, la festa di Natale la Festa d’Inverno. Le cerimonie di denominazione civile sostituiscono il battesimo e la cresima, finora senza molto successo”.

È significativo notare come Stalin avesse calcolato che la figura paterna dispensatrice di doni, tipica del Natale, potesse tornare utile se reindirizzata verso lo Stato.

Stalin come il vero Babbo Natale

L’aspetto più grottesco, ma tecnicamente efficace di questa operazione, fu lo spostamento della gratitudine. I bambini non dovevano ringraziare la provvidenza divina, ma la previdenza del Partito.

Secondo un articolo del 1949 apparso su The Virginia Advocate:

“Alle riunioni dei bambini durante le festività natalizie… il nonno gelo tiene lezioni sul buon comportamento comunista. Di solito conclude il suo discorso con la domanda: ‘A chi dobbiamo tutte le cose buone della nostra società socialista?’. Al che, si dice, i bambini rispondono in coro: ‘A Stalin‘”.

Neanche l’Unione Sovietica riuscì, alla fine, a cancellare completamente il Natale. La resilienza delle tradizioni costrinse il regime a un compromesso: lo adattò a una festa comunista, trasformando la spiritualità in lealtà civica e Babbo Natale in un funzionario agit-prop pro Stalin.

Comunque la Sinistra è sempre la stessa: vuole cancellare, distruggere la cultura popolare. Senza riuscirci.

