Comandante Cappellini: Il sommergibile che servì tre bandiere

Il sommergibile Comandante Cappellini è il protagonista di una delle storie più incredibili e complesse della Seconda Guerra Mondiale, un’odissea che lo ha visto solcare tre oceani — dall’Atlantico all’Indiano, fino al Pacifico

Varato nel 1939, il battello iniziò la sua vita operativa distinguendosi nella “guerra dei corsari” nell’Atlantico. Dalla base italiana di Betasom a Bordeaux, divenne un temuto cacciatore di naviglio mercantile. Sotto il comando del suo più celebre comandante, Salvatore Todaro, il Cappellini non solo affondò migliaia di tonnellate di naviglio nemico, ma divenne leggendario per il salvataggio cavalleresco dei 26 naufraghi del mercantile belga Cabalo, un gesto di umanità in piena guerra .

Le sue imprese offensive continuarono sotto il comando di Marco Revedin. Tra i successi di questo periodo figurano gli affondamenti della motonave svedese Tisnaren e della grande petroliera britannica Dinsdale]. Tuttavia, l’impresa più drammatica e umanitaria del Cappellini avvenne nel settembre 1942, in occasione del famigerato affondamento del Laconia. Il Laconia trasportava 1.809 prigionieri di guerra italiani, molti dei quali furono lasciati affogare nelle stive o uccisi dalle guardie alleate mentre tentavano di salvarsi . Il Cappellini fu tra le unità che accorsero sul posto per ordine tedesco e, dopo aver fornito aiuti persino ai naufraghi britannici , si prodigò nel recupero dei propri connazionali superstiti da un incubo in mezzo all’oceano .

Nel 1943, il destino del sommergibile cambiò radicalmente. Fu convertito per cruciali missioni di trasporto di materiali strategici (come gomma e stagno) verso il Giappone , al comando di Walter Auconi . Fu a Singapore che l’equipaggio apprese la notizia dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Dopo un’iniziale dichiarazione di non belligeranza, il comandante Auconi e l’equipaggio furono catturati con l’inganno dai giapponesi e internati .

Da quel momento, il Cappellini visse una sorte unica:

Fu ceduto alla Marina tedesca (Kriegsmarine), che lo ribattezzò UIT 24 . Dopo la resa della Germania nel maggio 1945, fu requisito dalla Marina Imperiale Giapponese e rinominato I-503.

Alcuni membri dell’equipaggio italiano scelsero di continuare a combattere al fianco delle forze dell’Asse, prestando servizio anche sotto la bandiera giapponese. L’incredibile parabola del sommergibile che aveva servito sotto tre diverse bandiere terminò il 15 aprile 1946, quando fu affondato dagli americani nello stretto di Kii .

