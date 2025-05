I primi colloqui bilaterali tra Russia e Ucraina in oltre tre anni si sono tenuti venerdì a Istanbul dopo che Zelensky, probabilmente sotto la pressione di Trump, ha accettato la proposta avanzata da Putin la settimana precedente.

Non hanno portato al cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni richiesto dall’Ucraina, né l’Ucraina ha accettato di ritirarsi dall’intero territorio conteso come richiesto dalla Russia, ma hanno concordato uno scambio di prigionieri e un altro round di colloqui in futuro. Non sono quindi stati inutili, almeno per i mille prigionieri per parte che saranno scambiati.

Cosa ancora più importante, la Russia e l’Ucraina hanno potuto dimostrare a Trump il loro interesse per la pace, dopo che egli aveva manifestato una crescente impazienza per la mediazione finora infruttuosa degli Stati Uniti tra le due parti, che potrebbe portarlo a “escalare per de-escalare” o semplicemente ad abbandonare il conflitto.

Prima di prendere la sua fatidica decisione sul futuro del coinvolgimento americano, Trump terrà dei colloqui con Putin, prima al telefono, ma idealmente di persona nelle prossime settimane.

Dopo tutto, la palla è ora nel suo campo, dopo che le posizioni di Russia e Ucraina si sono dimostrate inconciliabili, quindi la Russia otterrà inevitabilmente i suoi obiettivi massimi continuando a fare affidamento sui mezzi militari a tal fine, oppure gli Stati Uniti raddoppieranno il loro sostegno all’Ucraina per impedire tale esito.

L’unico compromesso realistico sarebbe se gli Stati Uniti riuscissero a costringere l’Ucraina a ritirarsi da alcune o da tutte le regioni contese in cambio dell’accordo della Russia a un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Gli Stati Uniti non ci hanno ancora provato, anche se avrebbero potuto farlo in qualsiasi momento negli ultimi tre mesi, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, portando così allo scenario sopra descritto.

Non è quindi chiaro cosa farà esattamente Trump. Da un lato, ha appena minacciato la Russia con sanzioni “schiaccianti”, ma dall’altro si è appena lamentato dei miliardi che gli Stati Uniti hanno “sprecato” per sostenere l’Ucraina. Sembra quindi che lui stesso non abbia ancora deciso come procedere.

“Escalare per de-escalare” comporterebbe enormi costi finanziari e strategici, questi ultimi legati al potenziale fallimento del suo piano di “Pivot (back) to Asia” per contenere in modo più muscolare la Cina e persino al rischio di una terza guerra mondiale nel peggiore dei casi.

Allo stesso tempo, tirarsi indietro lo renderebbe responsabile di quella che potrebbe presto diventare una delle peggiori sconfitte geopolitiche dell’Occidente.

La via di mezzo tra questi due estremi potrebbe essere l’applicazione rigorosa di sanzioni secondarie contro i clienti energetici della Russia.

In particolare, l’obiettivo sarebbe quello di esercitare pressioni sulla Cina e sull’India affinché riducano drasticamente le loro importazioni, la prima come “gesto di buona volontà” dopo il “reset totale” dei rapporti annunciato di recente da Trump, la seconda come mezzo per segnalare il proprio valore agli Stati Uniti nella speranza che Trump riconsideri il suo incipiente pivot verso il Pakistan.

Tuttavia, uno o entrambi potrebbero comunque rifiutarsi di ottemperare o continuare segretamente ad acquistare grandi quantità di energia russa, costringendo così gli Stati Uniti a chiudere un occhio o a peggiorare i rapporti con l’imposizione di sanzioni.

Una combinazione di questi scenari potrebbe vedere Trump minacciare Zelensky di rompere definitivamente con lui se non si ritira dal Donbass, minacciando Putin di sanzioni secondarie rigorosamente applicate se non accetta un cessate il fuoco (incondizionato?) di 30 giorni nel caso in cui ciò accada. Si potrebbe quindi chiamare Xi e Modi per informarli dei suoi piani, nella speranza che convincano Putin ad accettare. Una proposta del genere sarebbe la più pragmatica dal punto di vista degli Stati Uniti e potrebbe portare a una svolta.

Però questa strategia è piena di “Se” e di “ma”, e non è detto che funzioni. Nello stesso tempo sarebbe la più mediana fra tante scelte, magari tutte sbagliate.