La Federal Aviation Administration ha dichiarato lunedì che indagherà su un incidente avvenuto tra un jet regionale Delta e un aereo B-52, che ha comportato una sfiorata collisione in volo.

Venerdì, un jet regionale Delta in avvicinamento a Minot, nel North Dakota, ha effettuato una “manovra aggressiva” per evitare una collisione in volo con un bombardiere B-52, secondo quanto riferito dal pilota Delta.

Il passeggero Monica Green ha raccontato: “All’improvviso abbiamo avuto una brusca virata a destra, abbiamo continuato a girare e girare e lui ha fatto un annuncio dicendo: ‘Mi dispiace, signori, vi spiegherò tutto una volta atterrati’”,

Il volo, operato da SkyWest, era partito da Minneapolis. Una volta a terra, il pilota si è scusato con i passeggeri per la manovra improvvisa e ha spiegato la situazione.

