Clamoroso: Merz Bocciato dal Bundestag al primo voto. Al voto segreto vincono i Franchi Tiratori

l leader della CDU Friedrich Merz non è stato eletto Cancelliere al primo turno di votazioni nel Bundestag. Con scrutinio segreto, ha ottenuto 310 voti su 621 espressi, mancando la maggioranza assoluta richiesta di 316 voti. I gruppi parlamentari della coalizione formata da CDU/CSU e SPD dispongono insieme di 328 seggi in parlamento, ma, evidentemente, ci sono stati 7 franchi tiratori. Evidentemente non tutti nella SPD e CDU digeriscono un governo così indigesto, quindi nascono gli Scharfschütze.

Secondo informazioni riportate dalla Welt, un secondo turno di votazioni non si terrà oggi. Questo conferma che Merz non diventerà Cancelliere nella giornata odierna.

Cosa succederà ora al cancelliere in pectore Merz? La Legge Fondamentale (Grundgesetz) disciplina questa situazione. L’articolo 63, che stabilisce le regole per l’elezione del Cancelliere, prevede: “Se il candidato non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale entro quattordici giorni dallo scrutinio con più della metà dei voti dei suoi membri”. Quindi c’è ancora tempo, ma intanto si tratta di un clamoroso schiaffo per il Cancelliere.

Quando avrà luogo il secondo turno di votazioni? Non è ancora chiaro. Per procedere, è necessario convocare nuovamente il Bundestag per questo scopo, rispettando specifiche scadenze procedurali. Bernd Baumann, capogruppo parlamentare dell’AfD, ha riferito all’emittente ARD che la Presidente del Bundestag, Julia Klöckner (CDU), ha proposto ai gruppi parlamentari di fissare il prossimo turno di votazione per l’elezione del Cancelliere per mercoledì. Baumann ha aggiunto che il suo gruppo ha accettato tale data.

La Legge Fondamentale stabilisce un termine di due settimane. Durante questo periodo, possono essere tenute ulteriori votazioni, anche con candidati diversi. Tuttavia, per essere eletti, i candidati necessitano ancora della maggioranza assoluta, pari ad almeno 316 voti.

In seguito: maggioranza semplice al posto di maggioranza assoluta. Se entro il termine di due settimane non viene eletto alcun candidato con la maggioranza assoluta, i requisiti vengono abbassati. In questa fase successiva, è sufficiente la maggioranza semplice per l’elezione. La Legge Fondamentale precisa: “Se entro tale termine non si procede alle elezioni, si procede immediatamente a una nuova votazione, nella quale risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti”.

Se il candidato eletto ottiene la maggioranza assoluta, il Presidente federale è tenuto a nominarlo Cancelliere entro sette giorni dall’elezione. Se l’elezione avviene invece con la sola maggioranza semplice, il Presidente federale ha la facoltà, entro sette giorni, di nominarlo comunque Cancelliere oppure di sciogliere il Bundestag e indire nuove elezioni.

Però governare senza maggioranza assolutaa, cercandola voto per voto, in un parlamento spaccato come quello attuale tedesco, rischia di essere una missione improba, con il Governo che va sotto ad ogni votazione sengreta per colpa di questo o quel gruppo di franchi tiratori.