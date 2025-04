Clamoroso: Base Segreta CIA messa in vendita per Errore? Il Mistero del Complesso Parr-Franconia

Il mese scorso un complesso governativo di basso profilo nel nord della Virginia – che da tempo si diceva fosse una sede secondaria della CIA – è apparso brevemente su un elenco di immobili federali in vendita, per poi sparire dal mercato nel giro di poche ore, con una storia che ricorda molto un romanzao di spie.

Il complesso di magazzini Parr-Franconia, situato all’uscita della I-95 a pochi chilometri dal Pentagono, è stato inserito in un elenco dell’amministrazione Trump di proprietà federali “non essenziali” destinate a una potenziale vendita, come riporta Bloomberg , che ha notato come l’elenco sia stato cancellato dopo sole 24 ore, includendo più di 400 altri edifici e uffici, alcuni dei quali ospitano agenzie a livello di gabinetto.

Ma è stato il gruppo di Springfield a destare sospetti: 14 edifici, alcuni con nomi come “Franconia Building B” e “Butler Building 12”, che non compaiono in nessun altro database pubblico di immobili governativi.

La risposta ufficiale della CIA? Una smentita che è una conferma

“La CIA non può né confermare né smentire l’esistenza o l’inesistenza” di documenti relativi alla vendita proposta, ha dichiarato lunedì in una risposta a una richiesta di Freedom of Information Act presentata da Bloomberg News, utilizzando il suo classico linguaggio ‘Glomar’, coniato durante un’operazione di recupero di un sottomarino della Guerra Fredda nel 1974 e che suona come una mezza conferma: non chiedetecelo, non ve lo diremo, ma se non velo diciamo c’è un motivo…

Il sito, che risale al 1952, è stato oggetto per decenni di speculazioni. Foreign Policy una volta lo ha identificato come un complesso pesantemente sorvegliato usato per conservare “file, attrezzature e strumenti classificati”. Marc Ambinder di The Week lo ha definito “forse il segreto peggio custodito di Springfield”, dove i vicini parlano apertamente delle strane misure di sicurezza e della sorveglianza a rotazione.

“È stato identificato in numerosi forum pubblici. I cattivi sanno che esiste; la CIA e l’aeronautica assegnano spesso squadre di controsorveglianza alla zona”, ha scritto Armbinder.

Anche la Contea di Fairfax assegna una valutazione elevata: la proprietà di 1,2 milioni di metri quadrati è esente da imposte ma ha una valutazione di oltre 115 milioni di dollari.

L’amministrazione Trump ha fatto scalpore per il suo sforzo di ridurre l’enorme e inutile patrimonio immobiliare federale, ma questo annuncio – insieme alla sede del Dipartimento per gli alloggi e lo sviluppo urbano, che il segretario Scott Turner ha notoriamente definito “l’edificio più brutto di Washington” – potrebbe essere stato un azzardo eccessivo.

Alla fine, l’amministrazione ha fatto marcia indietro su tutte le 443 vendite proposte, adducendo la necessità di ulteriori revisioni. L’improvvisa apparizione di un oscuro sito di Springfield, potenzialmente collegato all’intelligence statunitense, suggerisce che qualcuno nella burocrazia potrebbe aver premuto “pubblica” senza leggere la scritta Top Secret in fondo alla pagina.

Né la CIA né la General Services Administration hanno voluto dire di più, nemmeno confermare l’esistenza della proprietà. Il che, nel mondo delle proprietà immobiliari segrete, probabilmente dice tutto.