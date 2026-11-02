Cina, Xi Jinping usa la lotta alla corruzione per blindare Big Tech e criptovalute: scatta il controllo totale su aziende, algoritmi e capitali

Il Partito Comunista Cinese ha deciso di azzerare ogni residuo spazio di manovra per il settore tecnologico privato e per il mondo delle criptovalute, calando sull’economia digitale una rete di sorveglianza algoritmica senza precedenti. Con il documento approvato alla chiusura del quinto plenum del ventesimo Comitato Centrale, Pechino lancia ufficialmente una grande crociata contro il malaffare, ma la sostanza economica è ben diversa: la caccia alle tangenti diventa il pretesto ideale per commissariare le aziende innovative, bloccare le fughe di capitali oltreconfine e irreggimentare milioni di lavoratori autonomi.

Per capire che non si tratta di una semplice operazione di polizia finanziaria, basta leggere il peso ideologico attribuito al testo diffuso dall‘agenzia statale Xinhua. Il documento codifica formalmente il “Pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del Partito”, mettendolo sullo stesso piano dottrinale del pensiero di Mao Zedong e della teoria di Deng Xiaoping.

Pechino giustifica questa svolta con la necessità di affrontare profondi mutamenti globali, turbolenze geopolitiche e una nuova rivoluzione scientifica, ammettendo però che all’interno del Partito persistono “impurità ideologiche”, disciplina allentata e zone d’ombra organizzative proprio nei settori emergenti. Quando il vertice del potere scomoda Mao per parlare di app e blockchain, per gli imprenditori privati significa che il vento della libertà d’impresa ha smesso definitivamente di soffiare.

Il Partito entra negli statuti aziendali e tra i fattorini

La stretta colpisce direttamente il cuore produttivo e gestionale delle imprese private. La risoluzione impone infatti alle aziende non pubbliche e a proprietà mista, puntando il dito in particolare contro le piattaforme internet e gli innovatori tecnologici, di inserire le attività di “costruzione del Partito” direttamente nei propri statuti societari e nella gestione operativa quotidiana.

Non basterà più produrre utili, innovare o pagare le tasse: le società tecnologiche dovranno integrare cellule politiche interne e rispondere a organi di partito di rango superiore. Sul piano dell’economia pratica, questa intrusione burocratica rischia di paralizzare i processi decisionali delle imprese più dinamiche, sostituendo il calcolo economico e la propensione al rischio con l’obbedienza politica.

Ma l’occhio di Xi Jinping guarda anche alla base della piramide sociale. Negli ultimi dieci anni, la crescita esplosiva delle piattaforme digitali ha creato centinaia di milioni di lavoratori flessibili, dai corrieri delle consegne a domicilio agli autisti delle app di mobilità.

Per Pechino, questa enorme massa di lavoratori autonomi ha rappresentato finora un pericoloso punto cieco, sfuggendo alle maglie dei sindacati ufficiali. La risposta del plenum è l’inserimento capillare di unità del Partito direttamente negli snodi logistici delle consegne e nelle aziende digitali, con la direttiva esplicita di guidare questi nuovi gruppi occupazionali ad “ascoltare il Partito e seguire il Partito”.

Criptovalute e intelligenza artificiale: la gabbia sui capitali privati

Il secondo pilastro dell’operazione riguarda la finanza digitale e il movimento dei capitali. Il documento istituisce una vera e propria lista nera contro la corruzione ad alta tecnologia, ordinando di colpire senza tregua i trasferimenti illeciti su blockchain pubbliche, le valute virtuali e i fondi transfrontalieri.

La Cina continentale aveva già vietato le transazioni in criptovalute nel 2021, ma molti operatori economici e funzionari hanno continuato a usare i registri decentralizzati per spostare denaro all’estero, aggirando i rigidi controlli valutari statali. A fornire il caso esemplare alla propaganda è stato, lo scorso gennaio sulla tv di Stato CCTV, lo scandalo di Yao Qian, ex direttore dell’istituto di ricerca sulla valuta digitale della banca centrale cinese, accusato di aver incassato tangenti in criptovalute (tra cui migliaia di Ethereum) e contanti tramite portafogli digitali gestiti dai suoi collaboratori per favorire la quotazione di alcune società.

Colpire chi incassa mazzette in token digitali è sacrosanto, ma l’infrastruttura messa in campo da Pechino serve soprattutto a sigillare i confini finanziari del Paese. In una fase di rallentamento economico e tensioni commerciali, il governo vuole impedire a qualsiasi costo che il risparmio privato cinese trovi vie di fuga digitali verso l’estero.

Per riuscirci, l’apparato disciplinare ha deciso di usare le stesse tecnologie sviluppate dalle aziende che vuole controllare:

Algoritmi sugli appalti pubblici: a Zhengzhou, nella provincia di Henan, gli inquirenti usano l’intelligenza artificiale per scovare in automatico accordi sottobanco e manipolazioni dei prezzi nelle gare delle imprese statali.

a Zhengzhou, nella provincia di Henan, gli inquirenti usano l’intelligenza artificiale per scovare in automatico accordi sottobanco e manipolazioni dei prezzi nelle gare delle imprese statali. DeepSeek contro le frodi: nella città nord-orientale di Suifenhe, le autorità hanno unito i big data governativi con i modelli linguistici di DeepSeek per individuare abusi nei pagamenti della previdenza sociale.

nella città nord-orientale di Suifenhe, le autorità hanno unito i big data governativi con i modelli linguistici di DeepSeek per individuare abusi nei pagamenti della previdenza sociale. Tracciamento totale in poche ore: incrociando le banche dati ministeriali, gli ispettori verificano le soffiate in poche ore anziché in mesi, ricostruendo complessi intrecci azionari e controllando persino i tracciati GPS delle automobili per sorprendere funzionari e manager durante banchetti clandestini.

Settore colpito Misura introdotta dal Plenum Ricaduta economica e pratica Aziende Tech e Piattaforme Obbligo di inserire il Partito negli statuti societari Perdita di autonomia gestionale e commissariamento politico degli investimenti Lavoratori Gig Economy Cellule di partito negli hub di consegna e nelle app Inquadramento politico di centinaia di milioni di lavoratori flessibili Criptovalute e Blockchain Blacklist e tracciamento su registri pubblici transfrontalieri Blocco ermetico alle fughe di capitali privati fuori dalla Cina Sorveglianza amministrativa Piattaforme Big Data, modelli DeepSeek e tracciamento veicoli Controllo preventivo in tempo reale su patrimoni, appalti e vita privata

Siamo di fronte a una contraddizione economica gigantesca. Pechino pretende che i suoi campioni tecnologici battano la concorrenza occidentale sull’intelligenza artificiale e sui semiconduttori, ma allo stesso tempo li chiude in una gabbia burocratica dove i commissari politici siedono nei consigli d’amministrazione e gli algoritmi statali contano i chilometri percorsi dalle auto dei dirigenti. Chi veramente vuole crescere, in benessere e in modo libero, non potrà fare altro che lasciare la Cina per sviluppare la propria attività altrove, magari in un paese dell’Estremo Oriente, come Singapore, più aperto verso l’iniziativa privata.