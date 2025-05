Gli scienziati cinesi affermano di aver sviluppato il sistema di simulazione oceanica più avanzato al mondo, raggiungendo una risoluzione di 0,6 miglia (1 chilometro).

Questa scoperta stabilisce un nuovo punto di riferimento nella modellazione globale degli oceani e sfida le restrizioni all’esportazione di semiconduttori imposte dagli Stati Uniti.

Il nuovo sistema di simulazione, denominato LICOMK++, è stato creato da gruppi di ricerca dell’Istituto di Fisica Atmosferica dell’Accademia delle Scienze cinese e del Computer Network Information Centre. Offre una precisione senza pari nel modellare il comportamento degli oceani e la loro interazione con i sistemi climatici.

Secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, il simulatore agisce come un “microscopio” oceanico. È in grado di tracciare processi dettagliati come i vortici oceanici e il trasporto di calore che in precedenza erano impossibili da modellare a questa scala. Questo miglioramento migliorerà drasticamente la previsione di tifoni, inondazioni e ondate di calore marine.

Un passo verso l’autosufficienza tecnologica e la resilienza climatica

Questa innovazione riflette la crescente determinazione della Cina a raggiungere l’indipendenza tecnologica in aree critiche, soprattutto di fronte agli stretti embarghi tecnologici occidentali. Nonostante le limitazioni all’importazione di semiconduttori, il team ha superato le barriere delle prestazioni nel supercalcolo utilizzando algoritmi personalizzati e strategie di programmazione ottimizzate.

“La chiave per migliorare l’accuratezza delle previsioni climatiche risiede in un simulatore oceanico”, spiegano i ricercatori. Ma per ottenere simulazioni ad alta risoluzione è necessaria un’enorme potenza di calcolo. Finora questa è stata una sfida importante per la scienza del clima.

Il sistema LICOMK++ è il primo al mondo a simulare gli oceani globali a una scala così fine. Con questa capacità, gli scienziati cinesi possono aiutare le agenzie mondiali a perfezionare le previsioni climatiche e a creare modelli più accurati per la pianificazione costiera e la risposta ai disastri.

L’oceano svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del clima terrestre. Assorbe oltre il 90% del calore generato dal riscaldamento globale e più del 30% delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall’attività umana. Simulare il funzionamento di questi processi è essenziale per comprendere e adattarsi ai cambiamenti climatici.

Riconoscimento globale e potenti applicazioni

LICOMK++ ha già ricevuto un ampio riconoscimento. Ha ricevuto il premio per la migliore applicazione di supercalcolo all’HPC China 2024, un importante evento ospitato dalla China Computer Federation. L’anno scorso è stato anche uno dei tre finalisti globali del prestigioso Gordon Bell Prize, il principale premio internazionale per il calcolo ad alte prestazioni per i progressi scientifici.

Un rapporto del team di ricerca cinese ha evidenziato che le agenzie meteorologiche che utilizzano questo modello avanzato avranno accesso a dati di qualità superiore, che potrebbero contribuire a migliorare le previsioni globali e regionali dei cambiamenti nell’ambiente marino.

In un articolo condiviso sulla sua pagina ufficiale sui social media giovedì scorso, la China Meteorological Administration ha sottolineato che LICOMK++ supporterà anche diversi servizi pubblici. Tra questi, una migliore pianificazione per la mitigazione dei disastri costieri, una gestione più efficace delle risorse marine e migliori strategie di adattamento al clima.

Questa innovazione potrebbe rappresentare un punto di svolta per la ricerca climatica globale. Consentendo simulazioni oceaniche più precise, LICOMK++ promette di migliorare la comprensione scientifica del sistema climatico terrestre e di offrire nuovi strumenti per combattere le perdite economiche legate al clima.