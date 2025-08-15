Cina: record di energia da carbone a luglio, ma la tendenza annuale è in calo. Il paradosso energetico di Pechino

Secondo quanto riportato da Reuters, citando dati ufficiali di Pechino, lo scorso mese di luglio la produzione di energia elettrica da idrocarburi in Cina ha raggiunto il livello più alto dell’anno, trainata da temperature record.

La produzione totale da carbone e gas è aumentata del 4,3% lo scorso mese, raggiungendo i 602 miliardi di kWh, poiché l’energia eolica e solare non sono in grado di soddisfare tali oscillazioni della domanda e la produzione idroelettrica è diminuita a causa delle tipiche condizioni di siccità estiva.

Il rapporto sottolinea tuttavia che, nel complesso, la produzione di energia elettrica da carbone e gas è in calo dall’inizio dell’anno e che il 2025 potrebbe essere il primo anno in cui la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da idrocarburi in Cina registrerà un calo. Il calo è stato modesto, dell’1,3%, ma significativo, dato che il leader nella capacità eolica e solare continua ad espandere tale capacità.

La produzione interna di carbone ai livelli record e la minore produzione di energia elettrica da carbone in Cina quest’anno hanno determinato un calo della domanda di importazioni di carbone termico nel più grande mercato mondiale del carbone, con una tendenza emersa all’inizio dell’anno, dopo che le importazioni avevano superato i 500 milioni di tonnellate nel 2024.

All’inizio di quest’anno, tra gennaio e maggio, la produzione interna di carbone ha battuto un record, con un totale annuo superiore del 5% rispetto al 2024, nonostante il calo osservato nella produzione di energia termica nei primi sette mesi dell’anno.

Nel frattempo, la Cina ha nuovamente accelerato l’approvazione di nuovi piani per l’energia a carbone. Dopo un calo delle nuove autorizzazioni lo scorso anno, queste sono nuovamente in aumento, come ha recentemente denunciato Greenpeace. La Cina ha approvato 11,29 GW di nuova capacità di energia a carbone nel primo trimestre del 2025. Questo ritmo di approvazioni di capacità di generazione a carbone supera già i 10 GW approvati dalla Cina nella prima metà del 2024.

La Cina sta inoltre incrementando la produzione interna di gas, a dimostrazione del suo approccio globale alla sicurezza energetica. Questo aumento ha portato a un calo del 12% delle importazioni di gas naturale liquefatto a giugno, in combinazione con un aumento delle importazioni tramite gasdotti dalla Russia.