Dopo il primo calo annuale delle autorizzazioni per la costruzione di centrali a carbone dal 2021, registrato lo scorso anno, all’inizio del 2025 il numero di progetti di centrali a carbone approvati in Cina ha registrato una ripresa, secondo quanto riportato giovedì da Greenpeace East Asia in una nuova ricerca .

Secondo l’analisi dei documenti ufficiali condotta da Greenpeace, nel primo trimestre del 2025 la Cina ha approvato 11,29 gigawatt (GW) di nuova capacità di energia elettrica da carbone. Questo ritmo di approvazioni di centrali a carbone supera già i 10 GW approvati dalla Cina nella prima metà del 2024.

Lo scorso anno si è registrato un cambiamento significativo nelle autorizzazioni per l’energia da carbone, con un calo del 41,5% su base annua a 62,24 GW, segnando il primo calo annuale dal 2021.

Tuttavia, il ritmo delle autorizzazioni ha subito un’accelerazione quest’anno, nonostante il boom continuo degli impianti solari ed eolici. Evidentemente qualcosa non sta funzionando nell’eccesso di impianti solari ed eolici e le autorità stanno cercnado di compensare.

I dati ufficiali cinesi mostrano che nel primo trimestre del 2025 la capacità eolica e solare installata in Cina ha raggiunto i 1.482 GW, superando per la prima volta i 1.450 GW di energia termica, ha osservato Greenpeace.

“Il proseguimento delle autorizzazioni per il carbone rappresenta un rischio significativo”, ha affermato Gao Yuhe, responsabile dei progetti sul clima e l’energia di Greenpeace East Asia con sede a Pechino.

“L’approvazione di una nuova ondata di progetti su larga scala nel settore del carbone rischia di creare sovraccapacità, asset bloccati e costi di transizione più elevati. Ciò finirà per compromettere i progressi verso un sistema energetico più pulito e flessibile”, ha aggiunto Gao.

A livello globale, la Cina è leader nelle installazioni di capacità di energia rinnovabile, ma è anche leader nell’energia a carbone e continua a essere il motore principale della domanda globale di carbone, che ha raggiunto livelli record.

Inoltre, quest’anno la Cina sta cercando di aumentare la domanda interna di carbone e i relativi prezzi. Quest’anno i prezzi del carbone in Cina sono stati depressi, pesando sui profitti e sulla redditività dei produttori di carbone.

La Cina ha chiesto alle sue centrali elettriche a carbone di aumentare le scorte con l’approvvigionamento interno, poiché le autorità mirano a spingere al rialzo la domanda e i prezzi locali, secondo quanto riferito la scorsa settimana da fonti anonime vicine alla questione a Reuters .