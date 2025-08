Il PMI manifatturiero generale cinese Caixin è sceso a 49,5 nel luglio 2025, in calo rispetto al 50,4 di giugno e al di sotto delle previsioni di 50,2. Questo segnala chiaramente che gli imprenditori si attendono un peggioramento prossimo economico. Gli indici previsionali PMI sono anticipatori dell’andamento economico.

L’ultimo dato ha segnato la seconda contrazione dell’attività manifatturiera in tre mesi, trainata da un calo più marcato dei nuovi ordini dall’estero in un contesto di incertezza commerciale globale.

La produzione è diminuita per la seconda volta dall’ottobre 2023 a causa del rallentamento della crescita dei nuovi ordini. L’occupazione è diminuita, mentre l’attività di acquisto è aumentata dopo il calo registrato nei due mesi precedenti.

Le prestazioni dei fornitori hanno continuato a deteriorarsi a causa dei ritardi nelle spedizioni e della carenza di fornitori. Sul fronte dei prezzi, i costi di produzione sono aumentati per la prima volta in cinque mesi, trainati dall’aumento dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, i prezzi di vendita sono diminuiti a causa dell’intensificarsi della concorrenza sul mercato.

Ecco il relativo grafico:

In prospettiva, il clima economico delle aziende può ancora migliorare, soprattutto se ci sarà un accordo commerciale con gli USA. La Cina non ha visto la propria situazione sui dazi risolta al primo agosto, ma le trattative sono, e saranno, ancora in corso almeno sino ad ottobre. Se un accordo fosse raggiunto allora ci sarà un deciso miglioramento delle aspettative di crescita economica.