La produzione industriale in Cina ha registrato un calo per il secondo mese consecutivo a maggio. È quanto emerge da un’indagine ufficiale pubblicata sabato. L’indice ufficiale previsionale dei responsabili degli acquisti (PMI) è salito a 49,5 in maggio, rispetto al 49,0 di aprile. Nonostante il leggero miglioramento, il valore è rimasto al di sotto della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione.

Ecco il relativo grafico:

Il sottoindice relativo ai nuovi ordini è migliorato in maggio, passando da 49,2 ad aprile a 49,8. Il sottoindice relativo ai nuovi ordini dall’estero è salito a 47,5 da 44,7 a indicare che qualcosa non sta funzionando con gli ordini esteri.

Le esportazioni hanno superato le previsioni ad aprile, sostenute dalla domanda di materiali da parte dei produttori esteri, che hanno accelerato le consegne per approfittare della sospensione dei dazi doganali per 90 giorni concessa dal presidente Trump.

Il PMI per il settore dei servizi, che comprende anche l’edilizia, è sceso da 50,4 a 50,3, rimanendo comunque al di sopra della soglia di crescita di 50, ma mostrando una certa stanchezza.

I dati rafforzano le aspettative di ulteriori misure economiche a sostegno dell’economia nel contesto del protrarsi del conflitto commerciale con gli Stati Uniti. Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Cina di violare un accordo bilaterale sulla riduzione dei dazi doganali. Ha annunciato un raddoppio dei dazi globali sull’acciaio e sull’alluminio al 50%. Ciò ha causato nuovi disordini nel commercio internazionale.

“Gli ultimi sviluppi tra Cina e Stati Uniti indicano che le relazioni bilaterali non stanno migliorando”, ha affermato Zhiwei Zhang, capo economista di Pinpoint Asset Management. ‘Le aziende cinesi e statunitensi che operano nel commercio internazionale devono condurre le loro attività in un clima di forte incertezza. Ciò peserà sulle prospettive di crescita in entrambi i paesi’.

All’inizio del mese, la banca centrale cinese aveva presentato una serie di misure di allentamento, tra cui tagli dei tassi di interesse e un’ampia iniezione di liquidità. Gli analisti ritengono che un accordo commerciale con gli Stati Uniti potrebbe ridurre la necessità di ulteriori misure aggressive di stimolo economico.

La Cina si è sviluappata come centro industriale modniale, ma, a questo punto, la sua posizione è sempre meno sostenibile, e non solo per i dazi USA. Prima o poi sarà necessario realmente lanciare i consumi interni e superare la crisi del settore immobiliare, che da oltre cinque anni sta affossando l’economia di Pechino.