Trump sospende i dazi per 90 giorni a tutti, ma li porta al 125% alla Cina

Il braccio di ferro sui dazi tra Stati Uniti e Cina si è nuovamente inasprito mercoledì, con il presidente Donald Trump che ha dichiarato di voler aumentare immediatamente i dazi sulle merci cinesi al 125% per la “mancanza di rispetto” di Pechino nei confronti dell’America, mentre si è preso una pausa e ha abbassato i dazi reciproci su altri Paesi.

“Ad un certo punto, si spera nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i giorni in cui ha fregato gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili o accettabili”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma social media Truth.

Trump ha dichiarato che i dazi reciproci su altri Paesi saranno sospese per 90 giorni, durante i quali l’aliquota tariffaria sarà del 10%, cioè quella che era stata definita come dazio minimo base.

La mossa di Trump arriva poche ore dopo che la Cina ha annunciato di voler aumentare la sua tariffa reciproca sui beni statunitensi dal 34% all’84%. La risposta è stata un altro + 20% che, a questo punto, mette la parola fine ai rapporti commerciali fra i due paesi.

L’escalation cinese è arrivata dopo che l’ultimo aumento delle tariffe di Trump è entrato in vigore poco dopo la mezzanotte di mercoledì, portando il totale dei dazi statunitensi sulle merci cinesi al 104%.

Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha scritto su X che il mondo – tranne la Cina – è pronto a lavorare con Trump sul commercio.

Scott Bessent and I sat with the President while he wrote one of the most extraordinary Truth posts of his Presidency. The world is ready to work with President Trump to fix global trade, and China has chosen the opposite direction. pic.twitter.com/wNvg8NBnSR

— Howard Lutnick (@howardlutnick) April 9, 2025