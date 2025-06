Anche se i dati hard , cioè quelli reali, appaiono positivi per la Cina, come se lo scontro commerciale non fosse rilevante, il dati previsionali, hanno preso un’improvvisa direzione verso il basso. I

l PMI manifatturiero generale cinese Caixin è sceso inaspettatamente a 48,3 nel maggio 2025, in calo rispetto al 50,4 di aprile e al di sotto delle previsioni di 50,6, segnando la prima contrazione del settore in otto mesi.

L’ultimo dato rappresenta anche il calo più marcato dal settembre 2022, con la produzione in contrazione per la prima volta in 19 mesi e al ritmo più rapido dal novembre 2022, mentre i nuovi ordini hanno registrato il calo più netto dal 2022.

Allo stesso tempo, le vendite all’estero sono scese al livello più basso dal luglio 2023, in un contesto di continua incertezza nel commercio estero. L’occupazione ha continuato a diminuire, l’attività di acquisto si è indebolita e i tempi di consegna dei fornitori si sono leggermente allungati.

Sul fronte dei prezzi, i costi di produzione sono diminuiti per il terzo mese consecutivo, trainati dal calo dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Anche i prezzi alla produzione sono diminuiti, segnando il sesto calo mensile consecutivo in un contesto di accresciuta concorrenza, ma prima o poi le aziende andranno in perdita e si troveranno senza margini..

Infine, il clima di fiducia delle imprese si è rafforzato, sostenuto dalle speranze di un miglioramento delle condizioni commerciali e, probabilmente , dalla comprensione che i dazi sono ancora discutibili e non fissati nella pietro.

Ecco il relativo grafico:

Bisogna dire che gli indici hard, in cina, possono dare adito a qualche dubbio perché spesso maneggiati per scopi interni. il PMI indiciaa un’inquietitudine che ci aspettavamo, a fronte delle incertezze mondiali e della guerra commerciale con gli USA.

La sua evoluzione verrà molto a dipendere da quella delle trattative con Washington, che dovranno dare presto risultati.