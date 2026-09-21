Cina nella morsa del debito: Pechino inchioda i tassi ai minimi storici mentre i consumi franano

Pechino si trova davanti a un vicolo cieco. La People’s Bank of China (PBOC) ha deciso di mantenere i tassi di interesse ai minimi storici per il sedicesimo mese consecutivo. Mentre le principali banche centrali mondiali tornano ad alzare il costo del denaro per arginare i prezzi, la Cina combatte contro il suo vero dramma: la paralisi totale della domanda interna.

I dati del vertice monetario confermano lo stallo:

LPR a 1 anno (riferimento per prestiti a imprese e famiglie): confermato al 3,00% .

(riferimento per prestiti a imprese e famiglie): confermato al . LPR a 5 anni (parametro per i mutui immobiliari): bloccato al 3,50%.

La mossa era ampiamente attesa dai mercati, ma rivela una profonda fragilità sistemica. Il governatore Pan Gongsheng lo ha ammesso con disarmante franchezza: la debolezza del credito bancario è ormai la “nuova normalità”.

Ecco il grafico esplicativo da Tradingeconomics sugli interessi LPR a un anno:

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Il cratere aperto dal crollo del settore immobiliare e dai bilanci dissestati degli enti locali sta risucchiando la liquidità più in fretta di quanto le nuove industrie tecnologiche riescano a crearne.

La frattura dell’economia reale

Il quadro statistico dell’ultimo mese mostra chiaramente una profonda spaccatura:

Indicatore Andamento Ricaduta pratica Produzione industriale In accelerazione Le fabbriche marciano solo grazie all’export di componenti e intelligenza artificiale. Vendite al dettaglio Sotto le attese Le famiglie cinesi non spendono, schiacciate dall’incertezza sul futuro. Nuovi prestiti bancari Rimbalzo debole Famiglie e aziende rifiutano di fare debiti, nonostante i tassi stracciati. Prezzi immobiliari Calo continuo La discesa dei valori rallenta lievemente, ma il settore resta in agonia.

A guardare l’ortodossia finanziaria occidentale, una banca centrale che vede il differenziale dei rendimenti decennali rispetto ai titoli USA toccare vette storiche dovrebbe correre ai ripari alzando i tassi. Eppure lo yuan regge, e Pechino non ha la minima intenzione di chiudere i rubinetti.

Il motivo è evidente: il rischio di inflazione in Cina semplicemente non esiste.

Non può esserci alcuna fiammata dei prezzi dove manca del tutto una crescita endogena generata da salari, fiducia e consumi privati. L’apparato industriale continua a sfornare merci destinate all’estero, ma tra le mura domestiche l’economia reale gira a vuoto.

La lezione pratica è immediata: quando la propensione alla spesa si azzera e il settore immobiliare non fa più da volano, il solo abbassamento del costo del denaro perde ogni efficacia. Se il motore dei consumi è spento, la politica monetaria può solo evitare il collasso immediato, non comprare la ripresa.