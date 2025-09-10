Seguici su

Analisi e studiEconomia

Cina, la deflazione accelera: prezzi in calo ai minimi da mesi. È l’effetto del crollo degli alimentari?

I prezzi al consumo in Cina segnano un -0,4% ad agosto, il calo più netto da febbraio. Mentre il crollo dei prezzi alimentari trascina l’indice verso il basso, i dati sull’inflazione “core” e sui beni non alimentari, sostenuti dagli stimoli di Pechino, offrono un quadro più complesso della domanda interna.

Pubblicato

26 minuti fa

il

Si intensifica la spinta deflattiva sui prezzi al consumo in Cina prosegue. I prezzi al consumo in Cina sono scesi dello 0,4% su base annua nell’agosto 2025, dopo essere rimasti invariati nel mese precedente e aver deluso le aspettative del mercato che prevedevano un calo dello 0,2%.

Per approfondire:

Si è trattato della quinta deflazione dei prezzi al consumo quest’anno e del calo più marcato da febbraio. I prezzi dei prodotti alimentari hanno subito un crollo (-4,3% rispetto al -1,6% di luglio), registrando il calo più forte in quasi quattro anni, con diminuzioni generalizzate in tutte le categorie e un calo più marcato dei prezzi della carne suina, a causa dell’ampia offerta, dei costi di produzione più bassi e della domanda debole. Non è impossibile che l’inserimento dei dazi verso la carne suina UE sia dovuto anche a quest’abbondanza di questo cibo nel paese.

Al contrario, l’inflazione dei prodotti non alimentari ha registrato un’accelerazione (0,5% contro 0,3%), sostenuta dai continui sussidi di Pechino sui beni di consumo, con aumenti nei settori dell’edilizia (0,1% contro 0,1%), dell’abbigliamento (1,8% contro 1,7%), della sanità (0,9% contro 0,5%) e dell’istruzione (1,0% contro 0,9%).

Nel frattempo, i costi dei trasporti sono diminuiti, ma a un ritmo più lento (-2,4% contro -3,1%).

Ecco il grafico sull’inflazione annuale:

L’inflazione core, che esclude alimentari ed energia, è aumentata dello 0,9% su base annua, il livello più alto in 18 mesi, dopo un aumento dello 0,8% a luglio. Su base mensile, l’IPC è rimasto invariato, al di sotto delle previsioni dello 0,1%, dopo un aumento dello 0,4% a luglio.

Quindi i prezzi calano, ma soprattutto per fattori stagionali legati agli alimentari. Se non altro si può notare che gli stimoli dello stato sono riusciti a fermare l’inflazione sui beni non alimentari, mentre l’inflazione core viene a mostrare che c’è una po’ di dinamica salariale. L’economia cinese continua ad avere i problemi di domanda interna, ma il governo si sta impegnando per contenerli.

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento