È stata ufficialmente inaugurata una nuova rotta ferroviaria commerciale che collega la Cina all’Iran, con l’arrivo del primo treno merci dalla città cinese di Xi’an al porto secco di Aprin, vicino a Teheran. Questo sviluppo segna un passo significativo per rafforzare i legami economici tra i due paesi e ridefinire le dinamiche commerciali nella regione.

Il CEO di Aprin ha sottolineato il ruolo strategico del porto secco nel ridurre i costi di trasporto e la dipendenza dai principali centri di carico costieri. La nuova infrastruttura ferroviaria consente ai treni merci di viaggiare da Shanghai a Teheran in soli 15 giorni, dimezzando i tempi rispetto ai 30 giorni richiesti dalla rotta marittima tradizionale. Questo non solo accelera gli scambi, ma offre anche un’alternativa più sicura e indipendente dalle rotte marittime spesso influenzate da tensioni geopolitiche, evitando la stretta di Singapore e aggirando l’India.

Il 12 maggio 2025, i funzionari ferroviari di Iran, Cina, Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Turchia si sono riuniti a Teheran per discutere l’espansione di una rete ferroviaria transcontinentale che colleghi l’Asia all’Europa, secondo quanto riportato da Tasnim News Agency il 25 maggio.

I sei paesi hanno concordato tariffe competitive e standard operativi uniformi per ottimizzare i servizi ferroviari regionali e potenziare la connettività commerciale. Questo progetto ambizioso potrebbe trasformare il commercio globale, creando un corridoio alternativo alla tradizionale Via della Seta.

Negli ultimi anni, Cina e Iran hanno intensificato le loro relazioni economiche, in parte come risposta alle sanzioni economiche statunitensi che mirano a soffocare l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. La nuova linea ferroviaria facilita l’esportazione di petrolio iraniano verso la Cina e consente alle merci cinesi di raggiungere l’Europa senza il rischio di interferenze navali da parte degli Stati Uniti.

Nel 2018, il leader supremo iraniano Ali Khamenei aveva dichiarato che l’Iran doveva guardare a est anziché a ovest. Da allora, la Cina è diventata il principale acquirente di petrolio iraniano, mentre Pechino ha fornito a Teheran beni manifatturieri essenziali, inclusi prodotti elettronici come computer e cellulari. Nel 2019, l’Iran ha aderito all’iniziativa cinese “One Belt One Road” (BRI), il progetto strategico del presidente Xi Jinping per ricreare i legami economici tra l’antica Cina e la Persia lungo la Via della Seta, risalente al III secolo a.C.

Nel 2021, Cina e Iran hanno siglato un accordo di cooperazione economica della durata di 25 anni, con un valore stimato di 400 miliardi di dollari in scambi commerciali. Questo patto ha consolidato ulteriormente i rapporti bilaterali. Inoltre, nel 2023, la crescente influenza cinese nella regione ha permesso a Pechino di mediare un riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran, portando alla ripresa delle relazioni diplomatiche interrotte nel 2016. Questo sviluppo evidenzia il ruolo della Cina come attore chiave nella diplomazia mediorientale.

This ain’t an ordinary freight train.

It traveled all the way from China, went through 4 other countries, and is finally reaching Iran.

The Ancient Silk Road being reborn!

China and Iran are not afraid of US sanctions.

The focus is trade, connectivity & development.#BRI pic.twitter.com/7SvQDduhsw

