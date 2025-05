Guerra Spaziale: la Cina schiera i “robot-poliziotto” per afferrare e spostare i satelliti nemici

Secondo un eminente scienziato, la Cina sta sviluppando un sistema di difesa spaziale a risposta rapida per intercettare veicoli spaziali sospetti e respingerli.

Se un oggetto non identificato si avvicina alla stazione spaziale cinese Tiangong o ad altre infrastrutture spaziali critiche, potrebbe essere dispiegato un piccolo propulsore robotico per agganciare l’intruso e spingerlo a una distanza più sicura, ha affermato Sun Zhibin del Centro Nazionale di Scienze Spaziali di Pechino.

“A volte un altro veicolo spaziale può avvicinarsi deliberatamente, magari solo per dare un’occhiata, ma può comunque interferire con le nostre operazioni”, ha detto Sun durante un discorso pubblico sui progressi tecnologici e i piani per Tiangong, tenuto martedì all’Università di Scienza e Tecnologia di Nanchino.

“In questi casi, cerchiamo prima di valutare le loro intenzioni. Poi scegliamo come reagire: schivare, modificare la nostra orbita o rilasciare un piccolo robot per afferrare e reindirizzare l’oggetto”, ha detto rispondendo alle domande del pubblico.

Nel dicembre 2021, la Cina ha riferito alle Nazioni Unite che la sua stazione spaziale ha dovuto eseguire due manovre evasive quell’anno per evitare potenziali collisioni con i satelliti Starlink di SpaceX .

Secondo quanto riportato, Starlink-1095 e Starlink-2305 sono scesi dalla loro orbita abituale di 550 km (342 miglia) ed sono entrati nella zona operativa di Tiangong a circa 380 km, provocando azioni di emergenza il 1° luglio e il 21 ottobre.

L’astronomo e tracciatore di satelliti di Harvard Jonathan McDowell ha confermato gli incontri utilizzando i dati di tracciamento spaziale degli Stati Uniti, stimando che il satellite Starlink potrebbe essersi avvicinato a soli 3 km nell’incidente di ottobre.

Entrambi i quasi incidenti si sono verificati mentre Tiangong era occupata – dall’equipaggio dello Shenzhou-12 a luglio e dagli astronauti dello Shenzhou-13 a ottobre – in un momento in cui la stazione era ancora in costruzione nell’orbita terrestre bassa.

La nota della Cina all’ONU afferma che gli eventi “hanno costituito un pericolo per la vita o la salute degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Cinese”. Secondo il diritto internazionale, gli Stati sono responsabili di tutte le attività spaziali nazionali, comprese quelle condotte da operatori commerciali, afferma la nota.

Anche l’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa degli Stati Uniti (DARPA) ha sviluppato tecnologie correlate. Uno dei suoi programmi in corso, che mira a costruire sistemi robotici in grado di ispezionare e riparare i satelliti in orbita geostazionaria, potrebbe essere adattato per avvicinarsi o manipolare altri veicoli spaziali.

La ricerca della Cina di capacità di difesa in orbita arriva in un momento di crescente attenzione globale alla sicurezza spaziale. Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha recentemente proposto uno scudo antimissile spaziale noto come “Golden Dome”, un’iniziativa da 175 miliardi di dollari volta a intercettare minacce quali armi ipersoniche e missili balistici intercontinentali.

Il progetto Golden Dome, che identifica esplicitamente la Cina come una preoccupazione fondamentale, riflette un più ampio cambiamento nella percezione dello spazio come dominio conteso e sottolinea una priorità condivisa tra le potenze spaziali di proteggere i propri beni critici in orbita.