Secondo una recente ricerca, la Cina è diventata il principale esattore del debito dei Paesi in via di sviluppo, passando da fornitore netto di capitali, “dato che le fatture in scadenza per l’impennata dei prestiti della Belt and Road Initiative negli anni 2010 superano di gran lunga le erogazioni di nuovi prestiti”.

Secondo una ricerca pubblicata lunedì da un think tank australiano, il Lowy Institute, nel 2025 circa 75 Paesi tra i più poveri e vulnerabili del mondo dovranno rimborsare alla Cina “un debito record” per un totale di 22 miliardi di dollari, a causa dei picchi di nuovi impegni di prestito assunti dal 2012 al 2018.

L’autore, Riley Duke, ha evidenziato il come questo sta mettendo la Cina nello stesso tipo di problemi che hanno patito USA ed Europa negli anni novanta: finanza o rapporti diplomatici?

“Deve affrontare una crescente pressione diplomatica per ristrutturare il debito insostenibile e una crescente pressione interna per recuperare i debiti in sospeso, in particolare dalle sue istituzioni quasi commerciali”, si legge nel rapporto. “Ma la riduzione degli aiuti e del commercio occidentali sta aggravando le difficoltà per i Paesi in via di sviluppo e sprecando qualsiasi vantaggio geopolitico per l’Occidente”.

Duke ha spiegato che la ricerca è stata pubblicata ora, perché la corsa al prestito della Cina per la cintura e la strada ha raggiunto l’apice a metà degli anni 2010, ora sono scaduti praticamente tutti i periodi di grazie a quindi adess i debiti sono giunti al momento del rimborso.

Resta da vedere in che modo il passaggio della Cina a principale esattore del debito avrà un impatto sulla sua reputazione di partner per lo sviluppo…

Anche come creditore la Cina supera l’Occidente

In 54 dei 120 Paesi in via di sviluppo con dati disponibili, i pagamenti del servizio del debito alla Cina superano ora i rimborsi combinati dovuti al Club di Parigi – un blocco che comprende tutti i principali prestatori bilaterali occidentali.

Secondo i dati delle dogane cinesi, nel 2024 il valore degli scambi commerciali tra la Cina e i Paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative supererà per la prima volta il 50% del totale del commercio estero cinese.

Mentre Pechino assume il ruolo di esattore, Duke ha aggiunto che i governi occidentali rimangono “concentrati sull’interno”, con un calo degli aiuti e un indebolimento del sostegno multilaterale. quindi l’Africa si trova praticamente sola nei confronti della Cina, almeno per ora.

“Gli Stati Uniti, sempre più isolazionisti, e l’Europa, distratta, stanno ritirando o riducendo drasticamente gli aiuti”, ha osservato. “Le economie in via di sviluppo devono anche affrontare l’impatto di nuovi shock da guerra commerciale e lo spettro di tariffe punitive statunitensi contro di loro”.

A gennaio il Dipartimento di Stato americano ha emesso un ordine di “stop ai lavori” per tutti gli aiuti esteri esistenti e ha messo in pausa i nuovi aiuti, dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato di rivedere se gli stanziamenti per gli aiuti fossero in linea con la sua politica estera.

“Come il passaggio della Cina a principale esattore del debito avrà un impatto sulla sua reputazione di partner per lo sviluppo e sul suo messaggio più ampio sulla cooperazione Sud-Sud resta da vedere”, ha aggiunto Duke.

Citando i dati della Banca Mondiale, il Lowy Institute ha affermato che la Cina è “la più grande fonte” di servizio del debito bilaterale per i Paesi in via di sviluppo, con oltre il 30% di tutti i pagamenti nel 2025.

La posizione di prestito netto della Cina è passata da fornitore netto di finanziamenti – in cui ha prestato più di quanto ha ricevuto in rimborsi – a drenaggio netto, con i rimborsi che ora superano le erogazioni di prestiti, ha osservato la ricerca, aggiungendo che la Cina sarà un drenaggio netto per le finanze di 60 Paesi in via di sviluppo entro il 2023, rispetto ai 18 del 2012.

La Belt and Road Initiative è uno sforzo in corso per collegare le economie in una rete commerciale incentrata sulla Cina, in gran parte attraverso megaprogetti sostenuti dalla Cina all’estero, e Pechino afferma che l’iniziativa è entrata in una fase con aggiunte “piccole ma belle”, cioè in cui i grandi investimenti sono ormai conclusi.

Ciononostante, la Cina continua a finanziare partner strategici e con risorse critiche.

La ricerca ha mostrato che la Cina rimane il maggior finanziatore bilaterale in sette dei suoi nove vicini terrestri: Laos, Pakistan, Mongolia, Myanmar, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

“La maggior parte di essi ha ricevuto nuovi impegni di prestito dalla Cina a partire dal 2019 e insieme rappresentano un quarto di tutti gli esborsi da quando è iniziata la flessione dei prestiti cinesi nel 2018”, ha aggiunto Duke.

Secondo la ricerca, altre economie in via di sviluppo esportatrici di minerali critici o di metalli per batterie, come Argentina, Brasile, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo, hanno ricevuto più di 8 miliardi di dollari di esborsi, pari al 36% del totale dei prestiti cinesi in uscita nel 2023. Ora sono i soldi sono molti di meno e vanno in modo più mirato a confinanti e partner rilevanti.