Carbone: i prezzi in Asia ai minimi. La Cina ne importa sempre meno

Se serie in calo di importazioni mensili di carbone della Cina continua, trascinando i prezzi del carbone termico in Asia ai minimi di quattro anni.

L’elevata produzione interna di carbone e l’indebolimento della produzione di energia elettrica da fossile in Cina hanno determinato un calo della domanda di importazioni di carbone termico nel più grande mercato mondiale del carbone.

Ad aprile, le importazioni di carbone in Cina sono scese a 22,72 milioni di tonnellate, rispetto ai 23,84 milioni di tonnellate importati a marzo, secondo i dati dell’analista di materie prime Kpler citati dall’editorialista della Reuters Clyde Russell.

Nel periodo gennaio-aprile, le importazioni di carbone termico della Cina sono crollate del 13,1% rispetto all’anno precedente, a 91,56 milioni di tonnellate, secondo i dati compilati da Kpler.

Le importazioni di carbone dell’India hanno registrato una ripresa a marzo e aprile, ma sono state deboli a gennaio e febbraio, il che significa che le importazioni complessive per i primi quattro mesi del 2025 sono diminuite del 6,7% rispetto all’anno precedente, secondo le stime di Kpler.

Anche le importazioni giapponesi di carbone termico sono state inferiori del 5% nel periodo gennaio-aprile rispetto allo stesso periodo del 2024.

Di conseguenza, la scorsa settimana il prezzo del carbone termico australiano, molto apprezzato dagli importatori cinesi, è crollato al di sotto dei 70 dollari per tonnellata, per la prima volta dal maggio 2021.

Anche il prezzo del carbone indonesiano è sceso ai minimi di quattro anni il 2 maggio, secondo i dati riportati da Russell di Reuters.

In Cina, alla luce dei bassi prezzi del carbone nazionale, della domanda più debole e delle elevate scorte di carbone nei porti, il calo delle importazioni non è stato una sorpresa e gli analisti non saranno sorpresi se la tendenza alla diminuzione delle importazioni di carbone continuerà nei prossimi mesi.

A livello globale, la Cina è leader nelle installazioni di capacità di energia rinnovabile, ma è anche leader nell’energia a carbone e continua a essere il motore principale della domanda globale di carbone, che ha raggiunto livelli record.

La persistente crescita della domanda cinese di carbone, anche per la produzione di energia elettrica, dimostra che il carbone rimane il carico di base del sistema energetico cinese per sostenere l’ aumento delle energie rinnovabili e rimarrà tale per gli anni a venire, dato che la domanda di energia aumenta con la crescente elettrificazione delle case e dei trasporti.