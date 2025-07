Cina: Boom camion elettrici e GNL, Diesel in crisi. Picco domanda del petrolio vicino?

Le vendite dei cosiddetti mezzi commerciali a nuova energia in Cina sono aumentate del 175% nella prima metà dell’anno rispetto a un anno fa, grazie ai generosi sussidi e alla rapida espansione della rete di ricarica, secondo quanto riportato da Reuters, citando i dati di una società di consulenza cinese.

Secondo i dati di Sublime China Information, tra gennaio e giugno sono stati venduti 76.100 camion a nuova energia nel Paese, con i mezzi commerciali elettrici che hanno rappresentato il 90% dell’aumento delle vendite annuali.

Il resto proviene dai camion alimentati a GNL, che stanno guadagnando popolarità anche in Cina. Quindi vi è un crollo dei tradizionali mezzi diesel, e questo spiega la difficoltà di molte piccole raffinerie cinesi, che si sono dovute buttare sull’avio.

Se la tendenza dovesse continuare, inizierebbe a intaccare la domanda di diesel in uno dei maggiori consumatori mondiali di questo combustibile. In effetti, gli analisti si aspettano proprio questo.

“L’impennata dei camion elettrici pesanti è stata una sorpresa ed è diventata un nuovo fattore che accelera il picco del consumo di petrolio in Cina, molto probabilmente quest’anno”, ha dichiarato a Reuters Ye Lin, vicepresidente di Rystad Energy.

In precedenza, l’analista aveva previsto che la domanda di petrolio in Cina avrebbe raggiunto il picco nel 2026, mentre il boom della mobilità elettrica commerciale potrebbe anticipare questo massimo.

La questione di quando la domanda di petrolio della Cina raggiungerà il picco è stata centrale sia per gli analisti del settore petrolifero che per i dirigenti delle compagnie petrolifere. Nel complesso, le aspettative degli analisti, e quelle delle principali compagnie petrolifere statali cinesi, sono che la crescita della domanda raggiungerà il picco prima del 2030, spinta dalla crescente adozione di alternative come i camion a GNL e i veicoli elettrici oltre alle autovetture.

Nel frattempo, il consumo totale di carburante in Cina sembra destinato a stabilizzarsi, con un dato per il 2024 calcolato dall’Agenzia internazionale per l’energia a 8,1 milioni di barili al giorno. Si tratta di un valore solo leggermente superiore alla media giornaliera totale del 2019 e inferiore del 2,5% alla media del 2021, quando l’economia cinese ha iniziato a riprendersi dai lockdown dovuti alla pandemia.

“Prevediamo che i camion elettrici pesanti rappresenteranno dal 70% all’80% delle nuove vendite entro due o tre anni, grazie ai costi operativi inferiori e a un’infrastruttura di ricarica più capillare”, afferma il produttore del secondo camion elettrico più venduto in Cina, come riportato da Reuters.

Ovviamente la transizione verso la mobilità elettrica commerciale, anche pesante, verrà a costituire una nuova prova di forza per il sistema energetico cinese, che, ancora in questa fase, non si fa molti problemi nell’utilizzare il carbone come fonte energetica.