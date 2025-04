Cina: autorizzato l’uso dei Taxi Droni senza pilota in due città

La Cina ha compiuto un passo importante verso i servizi di taxi volante commerciali, rilasciando le prime autorizzazioni per i droni passeggeri autonomi.

L’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAS) ha concesso i certificati di operatore aereo a EHang Holdings nella provincia di Guangdong e alla sua filiale Heyi Aviation a Hefei, nella provincia di Anhui, consentendo loro di effettuare voli passeggeri senza equipaggio, secondo quanto riportato dai notiziari cinesi.

“Questa pietra miliare segna ufficialmente il lancio dell’era cinese del volo con equipaggio nell’economia a bassa quota, consentendo ai cittadini e ai consumatori di acquistare biglietti di volo per il turismo a bassa quota, per le visite turistiche urbane e per diversi servizi commerciali di volo con equipaggio presso i relativi siti operativi di Guangzhou e Hefei”, si legge in un comunicato di EHang.

Nel novembre 2024, EHang ha completato il primo volo di prova al mondo di un aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) senza pilota e con trasporto di passeggeri, alimentato da una batteria a stato solido.

Iniziano i taxi volanti

La nuova approvazione segna il passo finale di una serie di passaggi normative necessarie per il lancio di servizi commerciali. Ora le aziende possono operare voli passeggeri senza equipaggio.

I certificati di operatore aereo (OC) seguono le precedenti approvazioni per la produzione e l’aeronavigabilità, in linea con la spinta della Cina a espandere le tecnologie di aviazione a bassa quota, compresi droni e dirigibili.

I taxi volanti appena certificati opereranno inizialmente su rotte turistiche a breve distanza prima di espandersi a reti più ampie. Sebbene i velivoli siano autonomi, le compagnie devono attenersi a rigorosi standard di sicurezza, manutenzione e operatività, riporta Newsweek .

L’esame della domanda di EHang è iniziato nel luglio 2024, segnando l’inizio della valutazione da parte della CAAC delle licenze di produzione di veicoli aerei nazionali. L’approvazione evidenzia l’impegno della Cina a sviluppare la sua “economia a bassa quota”, uno dei settori in più rapida crescita del Paese.

Secondo il gruppo di ricerca Hurun, si prevede che l’industria avrà un valore di 1,5 trilioni di yuan (207 miliardi di dollari) entro il 2025, con l’aspettativa di raddoppiare quasi entro il 2035. Se la Cina continuerà a investire in questo settore, i droni passeggeri autonomi potrebbero diventare una componente chiave del trasporto urbano, offrendo uno sguardo al futuro della mobilità aerea.

I voli autonomi si espandono

Il velivolo EH216-S eVTOL, centrale per i nuovi servizi di taxi volante autonomi della Cina, è in fase di sviluppo da oltre sei anni. Ha volato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020.

L’EH216-S ha ricevuto la certificazione cinese nell’ottobre 2023 e l’approvazione per la produzione in serie nell’aprile 2024, diventando così il primo certificato di tipo per un eVTOL senza pilota della storia.

Il certificato di tipo consente agli operatori di effettuare operazioni commerciali di trasporto passeggeri con veicoli aerei senza pilota (UAV).

Nel novembre 2024, l’Arabia Saudita ha avviato la sperimentazione del primo servizio di aerotaxi autonomo di EHang per il trasporto dei pellegrini del Hajj.

L’aerotaxi per due passeggeri è dotato di una fusoliera in composito di fibra di carbonio con otto bracci, ciascuno dotato di due eliche coassiali, per un totale di 16. Il velivolo segue rotte prestabilite e non ha bisogno di un pilota. L’aereo senza pilota segue rotte prestabilite, affidandosi alla connettività 5G per comunicare con un centro di comando.

La velocità massima è di 130 km/h, quella di crociera di 100 km/h e può raggiungere un’altitudine di 3.000 metri. La sua batteria ha un’autonomia di 22 miglia (35 chilometri) o un tempo di volo di 21 minuti, con una ricarica di circa due ore. L’eVTOL ha una capacità di carico utile di 485 libbre (220 chilogrammi) e dispone di porte ad ala di gabbiano e carrello di atterraggio fisso.

EHang sta collaborando con le autorità aeronautiche cinesi per espandersi oltre il turismo anche nel trasporto urbano, segnando un passo avanti verso una più ampia adozione dei taxi aerei.

“Questi sforzi sosterranno gli operatori locali nella richiesta di OC per i veicoli aerei civili senza pilota, consentendo a un maggior numero di città di avviare voli turistici regolari a bassa quota, visite turistiche urbane e una più ampia gamma di servizi commerciali di trasporto umano per il pubblico”, ha dichiarato EHang in un comunicato .