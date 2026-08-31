Cina al bivio: la manifattura resta in apnea sotto quota 50, mentre i costi salgono e il lavoro cala

Ad agosto 2026, l’indice dei direttori degli acquisti (PMI) della manifattura cinese ha toccato quota 49,8 punti: un piccolo rimbalzo rispetto al 49,2 di luglio, ma non sufficiente a tirare il settore fuori dalla contrazione.

Rimanere sotto la soglia spartiacque dei 50 punti per il secondo mese di fila certifica un dato di fatto: Pechino è ancora impantanata in una fase di stagnazione da cui non riesce a liberarsi.

Un timido rimbalzo che non cancella le debolezze

Il dato ha superato di poco le stime degli analisti (fissate a 49,7), spinto da una risalita della produzione e da un ritorno in zona espansiva dei nuovi ordini. Anche le commesse estere hanno mostrato un lieve segnale di vita, passando a 50,1 punti. Ecco comunque il grafico da Tradingeconomics:

Tuttavia, bisogna ricordare la natura di questo indice: il PMI è un indicatore di tendenza, un sondaggio previsionale che fotografa il clima e le intenzioni dei manager, non un dato contabile certificato a consuntivo. Indica dove sta andando la barca, non quanta merce ha effettivamente scaricato in porto.

Il quadro che emerge è quello di un sistema produttivo che tenta di stabilizzarsi dopo mesi di caduta, frenato però da consumi interni deboli e da un meteo estivo estremo che ha bloccato cantieri e trasporti.

Il quadro dei dati di agosto 2026

Indicatore PMI manifatturiero Agosto 2026 Luglio 2026 Stato Indice generale 49,8 49,2 Contrazione Produzione 50,4 49,9 Espansione Nuovi ordini totali 50,6 48,5 Espansione Nuovi ordini all’esportazione 50,1 49,6 Espansione marginale Occupazione 48,7 49,0 Contrazione in peggioramento Costi delle materie prime 56,6 53,2 Forte rincaro Prezzi alla produzione 50,4 47,8 Lieve rialzo Fiducia delle imprese 53,8 54,1 Minimo da 5 mesi

La trappola dei costi e l’allarme occupazione

Se la produzione segna un modesto recupero, il vero dramma si nasconde nei conti aziendali e nel mercato del lavoro:

Stretta sui margini aziendali : i prezzi d’acquisto delle materie prime sono balzati a 56,6 punti (massimo da tre mesi), mentre i prezzi di vendita finali sono appena a 50,4. Le fabbriche pagano molto di più gli input ma non riescono a scaricare i rincari sui clienti finali, schiacciando la redditività.

: i prezzi d’acquisto delle materie prime sono balzati a 56,6 punti (massimo da tre mesi), mentre i prezzi di vendita finali sono appena a 50,4. Le fabbriche pagano molto di più gli input ma non riescono a scaricare i rincari sui clienti finali, schiacciando la redditività. Fabbriche che tagliano il personale : l’occupazione è scesa ulteriormente a 48,7 punti. Gli imprenditori, pur vedendo arrivare qualche ordine in più, non assumono e preferiscono ridurre l’organico per difendere i bilanci.

: l’occupazione è scesa ulteriormente a 48,7 punti. Gli imprenditori, pur vedendo arrivare qualche ordine in più, non assumono e preferiscono ridurre l’organico per difendere i bilanci. Fiducia ai minimi: il morale dei manager è scivolato a 53,8 punti, toccando il livello più basso degli ultimi cinque mesi.

Le ricadute pratiche: perché il modello cinese si è inceppato

Il nodo irrisolto di Pechino rimane sempre lo stesso: la debolezza cronica della domanda interna. Per anni la leadership cinese ha sostenuto l’offerta, finanziando impianti industriali e accumulando capacità produttiva senza creare sufficiente potere d’acquisto per le famiglie. I piccoli contributi, mini sussidi, offerti dallo stato non saranno decisivi.

Il risultato pratico è un’economia che viaggia a mezzo servizio. Senza stipendi più pesanti e una rete di protezione sociale che spinga i cittadini a spendere anziché risparmiare per paura del futuro, la produzione domestica rimane ostaggio delle esportazioni.

Per l’Occidente e per l’Italia questo scenario porta con sé due effetti immediati:

Da un lato, il rischio di una nuova ondata di merci cinesi a prezzi stracciati sui mercati globali per svuotare i magazzini invenduti. Dall’altro, una domanda anemica di beni d’investimento e prodotti di lusso europei da parte del mercato asiatico.

La Cina si trova vicina alla linea di galleggiamento, ma senza decisi interventi a sostegno del reddito reale e della spesa interna, il rischio di restare intrappolata in una lunga fase di crescita piatta è concreto.