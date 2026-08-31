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Cina al bivio: la manifattura resta in apnea sotto quota 50, mentre i costi salgono e il lavoro cala
La manifattura cinese sale a 49,8 punti ad agosto ma resta sotto la soglia di crescita: pesano il crollo dell’occupazione, il rincaro delle materie prime e una domanda interna che non decolla
Ad agosto 2026, l’indice dei direttori degli acquisti (PMI) della manifattura cinese ha toccato quota 49,8 punti: un piccolo rimbalzo rispetto al 49,2 di luglio, ma non sufficiente a tirare il settore fuori dalla contrazione.
Rimanere sotto la soglia spartiacque dei 50 punti per il secondo mese di fila certifica un dato di fatto: Pechino è ancora impantanata in una fase di stagnazione da cui non riesce a liberarsi.
Un timido rimbalzo che non cancella le debolezze
Il dato ha superato di poco le stime degli analisti (fissate a 49,7), spinto da una risalita della produzione e da un ritorno in zona espansiva dei nuovi ordini. Anche le commesse estere hanno mostrato un lieve segnale di vita, passando a 50,1 punti. Ecco comunque il grafico da Tradingeconomics:
Tuttavia, bisogna ricordare la natura di questo indice: il PMI è un indicatore di tendenza, un sondaggio previsionale che fotografa il clima e le intenzioni dei manager, non un dato contabile certificato a consuntivo. Indica dove sta andando la barca, non quanta merce ha effettivamente scaricato in porto.
Il quadro che emerge è quello di un sistema produttivo che tenta di stabilizzarsi dopo mesi di caduta, frenato però da consumi interni deboli e da un meteo estivo estremo che ha bloccato cantieri e trasporti.
Il quadro dei dati di agosto 2026
|Indicatore PMI manifatturiero
|Agosto 2026
|Luglio 2026
|Stato
|Indice generale
|49,8
|49,2
|Contrazione
|Produzione
|50,4
|49,9
|Espansione
|Nuovi ordini totali
|50,6
|48,5
|Espansione
|Nuovi ordini all’esportazione
|50,1
|49,6
|Espansione marginale
|Occupazione
|48,7
|49,0
|Contrazione in peggioramento
|Costi delle materie prime
|56,6
|53,2
|Forte rincaro
|Prezzi alla produzione
|50,4
|47,8
|Lieve rialzo
|Fiducia delle imprese
|53,8
|54,1
|Minimo da 5 mesi
La trappola dei costi e l’allarme occupazione
Se la produzione segna un modesto recupero, il vero dramma si nasconde nei conti aziendali e nel mercato del lavoro:
- Stretta sui margini aziendali: i prezzi d’acquisto delle materie prime sono balzati a 56,6 punti (massimo da tre mesi), mentre i prezzi di vendita finali sono appena a 50,4. Le fabbriche pagano molto di più gli input ma non riescono a scaricare i rincari sui clienti finali, schiacciando la redditività.
- Fabbriche che tagliano il personale: l’occupazione è scesa ulteriormente a 48,7 punti. Gli imprenditori, pur vedendo arrivare qualche ordine in più, non assumono e preferiscono ridurre l’organico per difendere i bilanci.
- Fiducia ai minimi: il morale dei manager è scivolato a 53,8 punti, toccando il livello più basso degli ultimi cinque mesi.
Le ricadute pratiche: perché il modello cinese si è inceppato
Il nodo irrisolto di Pechino rimane sempre lo stesso: la debolezza cronica della domanda interna. Per anni la leadership cinese ha sostenuto l’offerta, finanziando impianti industriali e accumulando capacità produttiva senza creare sufficiente potere d’acquisto per le famiglie. I piccoli contributi, mini sussidi, offerti dallo stato non saranno decisivi.
Il risultato pratico è un’economia che viaggia a mezzo servizio. Senza stipendi più pesanti e una rete di protezione sociale che spinga i cittadini a spendere anziché risparmiare per paura del futuro, la produzione domestica rimane ostaggio delle esportazioni.
Per l’Occidente e per l’Italia questo scenario porta con sé due effetti immediati:
- Da un lato, il rischio di una nuova ondata di merci cinesi a prezzi stracciati sui mercati globali per svuotare i magazzini invenduti.
- Dall’altro, una domanda anemica di beni d’investimento e prodotti di lusso europei da parte del mercato asiatico.
La Cina si trova vicina alla linea di galleggiamento, ma senza decisi interventi a sostegno del reddito reale e della spesa interna, il rischio di restare intrappolata in una lunga fase di crescita piatta è concreto.
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