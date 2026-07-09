Cieli ciechi: la Cina lancia lo scudo spaziale contro gli asteroidi killer (mentre l’Occidente resta al buio)

Un asteroide di 140 metri potrebbe cancellare un intero Paese europeo in pochi secondi. Il problema drammatico è che oggi non sappiamo dove si trovi ben il 55% di queste rocce spaziali killer. La Cina ha deciso di rompere gli indugi: Pechino ha annunciato ufficialmente la nascita di una rete di allarme preventivo integrata terra-spazio per la difesa planetaria.

Il piano di Pechino: guardare dove gli altri non vedono

Gli asteroidi più pericolosi arrivano spesso dalla direzione del Sole. La luce della nostra stella acceca i telescopi terrestri, lasciandoci un enorme punto cieco. Nel 2013, il meteorite di Čeljabinsk esplose in Russia sopra le teste di milioni di persone senza che nessuno lo avesse previsto. Veniva proprio da lì.

La Cina schiererà una flotta di satelliti in orbite strategiche e una serie di grandi telescopi ottici a terra. I cieli notturni saranno monitorati dalle stazioni terrestri, mentre lo spazio profondo vedrà costellazioni di piccoli satelliti avanzati, capaci di scovare le minacce nascoste nel bagliore solare.

Inoltre, Pechino sta potenziando il progetto “Fuyan” (l’Occhio Composto Cinese). Si tratta di una rete di radar a terra in grado di tracciare la traiettoria dei corpi celesti con una precisione mai vista prima.

E gli Stati Uniti? La risposta di Washington

Mentre la Cina accelera, gli Stati Uniti non stanno a guardare, anche se affrontano pesanti incidenti di percorso. Gli USA rimangono i leader storici nel tracciamento degli oggetti vicini alla Terra (NEO), avendo scoperto finora circa il 98% dei nuovi asteroidi catalogati ogni anno.

La strategia americana si muove su due binari:

Prevenzione nello spazio: La NASA ha già dimostrato con la missione DART che è possibile deviare un asteroide colpendolo attivamente con una sonda cinetica.

La NASA ha già dimostrato con la missione DART che è possibile deviare un asteroide colpendolo attivamente con una sonda cinetica. Nuovi occhi a infrarossi: Gli Stati Uniti stanno sviluppando il NEO Surveyor, un telescopio spaziale a infrarossi progettato per scovare le rocce più scure e invisibili.

Tuttavia, l’Occidente ha subito un durissimo colpo logistico. Nel 2020 è crollato il leggendario radiotelescopio di Arecibo, in Porto Rico. Questo evento ha lasciato un buco drammatico nella capacità di tracciamento radar globale degli Stati Uniti, che oggi non hanno un vero successore pronto. La Cina punta a occupare proprio questo vuoto tecnologico.

La geopolitica del cielo

Il 2029 sarà l’Anno Internazionale della Difesa Planetaria. In quell’anno, il famigerato asteroide Apophis sfiorerà la Terra, passando più vicino dei nostri satelliti geostazionari.

Gli scienziati internazionali sperano che Pechino decida di condividere i dati in modo aperto, evitando che la difesa della Terra diventi l’ennesimo terreno di scontro della nuova guerra fredda. Altrimenti si sarà costretti a costruire dei multipli anche di questi complessi e costosi sistemi di avvistamento.