Ci sono dei forti dubbi che l’Azerbaigian possa rispettare gli impegni di Export di Gas Naturale verso la UE

l leader azero Ilham Aliyev vuole che l’Unione Europea alleggerisca gli ostacoli normativi e migliori le condizioni di finanziamento per consentire un’espansione delle esportazioni di gas naturale. Tuttavia, dati pubblicati di recente sollevano dubbi sulla capacità dell’Azerbaigian di rispettare l’impegno di esportare 20 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno verso l’UE entro il 2027.

Secondo i dati pubblicati da Bruegel, un think tank con sede a Bruxelles dedicato al miglioramento della “qualità della politica economica attraverso ricerche, analisi e dibattiti aperti e basati sui fatti”, le esportazioni di gas dell’Azerbaigian stanno attualmente andando nella direzione sbagliata .

Secondo i dati di Bruegel, le esportazioni di gas dell’Azerbaigian verso l’UE sono scese a 2,84 bcm nel primo trimestre del 2025, in calo rispetto ai 3,2 bcm dello stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2023, il totale delle esportazioni nel primo trimestre era stato di 3,07 bcm.

I dati mostrano che il volume delle esportazioni è rimasto stagnante negli ultimi tre anni. Il volume complessivo delle esportazioni dall’Azerbaigian verso l’UE per il 2024 è stato di 12,66 miliardi di metri cubi, leggermente superiore al totale annuale del 2023 (12,39 miliardi di metri cubi) e del 2022 (12,26 miliardi di metri cubi).

Secondo il monitoraggio giornaliero delle importazioni di Bruegel, aggiornato l’11 aprile, l’UE riceve ancora ogni giorno una quantità leggermente superiore di gas dalla Russia rispetto all’Azerbaigian.

Questi dati sembrano aggravare il dilemma dell’uovo e della gallina nelle relazioni energetiche tra l’Azerbaigian e l’UE. L’Azerbaigian sostiene che l’UE debba agevolare investimenti consistenti per aumentare la capacità dei gasdotti e raggiungere l’obiettivo di 20 miliardi di metri cubi entro il 2027. Allo stesso tempo, lo scetticismo dell’UE sulla capacità dell’Azerbaigian di riempire i nuovi gasdotti con gas induce i responsabili politici di Bruxelles a diffidare dall’autorizzare ingenti spese per nuove infrastrutture.

Il 9 aprile Aliyev ha cercato di aumentare la pressione su Bruxelles, minacciando che se l’UE non avesse provveduto all’espansione del Corridoio meridionale del gas, una rotta di transito che attualmente opera quasi al massimo della sua capacità, l’Azerbaigian avrebbe iniziato a cercare altrove, “a est, a sud”, per esportare il suo gas. Ha aggiunto che nuove scoperte e un programma nazionale di energia rinnovabile avrebbero liberato ulteriori volumi di gas per l’esportazione.

Parlando a un forum accademico a Baku, Aliyev ha sottolineato la dicotomia tra l’immediata necessità di Bruxelles di nuovi fornitori di combustibili fossili per ridurre la dipendenza dell’UE dal gas russo e le ambizioni a lungo termine di azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2050 attraverso la transizione verso fonti di energia rinnovabile. Ha lamentato che i clienti dell’UE non si impegneranno a stipulare contratti di fornitura oltre il 2049 e che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha “sospeso completamente il finanziamento di progetti relativi ai combustibili fossili”, suggerendo poi con forza che la Commissione europea ha un’influenza sufficiente per convincere la BEI a sostenere l’espansione del Corridoio meridionale del gas.

“La Commissione europea dovrebbe togliersi gli occhiali, guardare il mondo da un punto di vista realistico e apprezzare paesi come l’Azerbaigian”, ha affermato Aliyev, secondo una trascrizione dei suoi commenti pubblicata sul sito web presidenziale.

Alcuni esperti dell’UE stanno già esaminando attentamente il fabbisogno di importazioni di gas dell’Unione e stanno giungendo alla conclusione che il gas di Baku non è un elemento così vitale per il futuro energetico dell’Europa.

“La domanda di gas naturale dell’UE è in calo dal 2022 a causa di una combinazione di fattori, tra cui il calo dei consumi industriali , i miglioramenti in termini di efficienza e la più rapida diffusione delle energie rinnovabili”, ha scritto Yana Zabanova in un’ analisi pubblicata dalla fondazione tedesca Heinrich-Böll-Stiftung.

Zabanova ha osservato che gli obiettivi climatici dell’UE per il 2050 continueranno a esercitare pressioni per una riduzione delle importazioni di gas nei prossimi anni. Inoltre, l’espansione delle importazioni di gas naturale liquefatto, principalmente dal Qatar, che dovrebbe iniziare nel 2026, rende “tutt’altro che certo quanto gas l’Europa avrà effettivamente bisogno dall’Azerbaigian entro la fine del decennio”.

“L’Azerbaigian è un fornitore energetico importante ma non indispensabile per l’Europa”, ha concluso Zabanova. ‘Infine, con il suo allarmante bilancio in materia di diritti umani, l’Azerbaigian è stato un partner controverso per l’UE dal punto di vista politico e molte voci, anche all’interno del Parlamento europeo, hanno chiesto una revisione critica delle relazioni’.

Quindi ora c’è la solita scelta: diritti umani o gas? Una scleta che però si dovrebbe fare anche nei confronti di molti alti esportatori di gas verso la UE.