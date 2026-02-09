Chi controlla i fact-checker?

Nel dibattito pubblico europeo il fact-checking ha assunto un ruolo sempre più centrale. La sua evoluzione, tuttavia, solleva interrogativi legittimi sul rapporto tra verifica dei fatti, pluralismo informativo e contesto istituzionale.

Nel dibattito pubblico europeo si sta delineando una dinamica che merita un’attenzione crescente: il rapporto, non sempre lineare, tra informazione indipendente, pratiche di fact-checking e contesto istituzionale. Non si tratta di episodi isolati né di singole testate, ma di una tendenza che attraversa l’intero ecosistema mediatico, coinvolgendo giornali, blog, radio private e piattaforme di analisi.

In linea di principio, il fact-checking rappresenta uno strumento essenziale per la qualità del dibattito pubblico. La sua funzione è quella di verificare la correttezza fattuale delle informazioni, distinguendo tra affermazioni fondate e affermazioni false sulla base di dati, fonti e criteri trasparenti. Negli ultimi anni, tuttavia, questo perimetro si è progressivamente ampliato, includendo valutazioni che non riguardano più soltanto i fatti in senso stretto, ma anche il modo in cui tali fatti vengono interpretati.

È in questo passaggio che emerge una possibile area di criticità. In diversi casi, contenuti basati su dati ufficiali e argomentazioni coerenti vengono classificati come “problematici” o “fuorvianti” non per errori fattuali riscontrabili, ma per il loro scostamento rispetto alle interpretazioni prevalenti. Il confine tra verifica dei fatti e valutazione editoriale tende così ad assottigliarsi, con effetti non trascurabili sul pluralismo del dibattito.

Parallelamente, si è sviluppato un articolato sistema di iniziative dedicate al contrasto della disinformazione, spesso sostenute da finanziamenti pubblici o da programmi collegati alle istituzioni europee. Questo modello ha contribuito a rafforzare l’attenzione sulla qualità dell’informazione, ma solleva anche interrogativi legittimi sul piano dell’equilibrio complessivo. Quando soggetti inseriti in un determinato quadro istituzionale sono chiamati a valutare contenuti che riguardano quello stesso quadro, diventa particolarmente importante garantire criteri rigorosi, espliciti e verificabili.

Il rischio, in assenza di tali garanzie, è uno slittamento concettuale sottile ma significativo: la distinzione tra vero e falso può essere sostituita, anche involontariamente, dalla distinzione tra posizioni considerate accettabili e posizioni considerate marginali. In questo scenario, temi complessi come le politiche economiche, l’assetto istituzionale o il funzionamento dell’Unione Europea rischiano di essere discussi entro un perimetro interpretativo sempre più ristretto.

A risentirne maggiormente sono gli operatori dell’informazione che non dispongono di strutture finanziarie consolidate e che basano la propria attività esclusivamente sull’iniziativa editoriale e sull’autonomia intellettuale. In questi casi, la classificazione reputazionale può avere un impatto rilevante sulla visibilità e sulla percezione pubblica, indipendentemente dalla qualità analitica dei contenuti proposti.

Il paradosso è che la fiducia nell’informazione rischia di essere indebolita proprio da strumenti nati per rafforzarla. In un sistema aperto e pluralista, la presenza di interpretazioni divergenti, purché fondate su dati e argomentazioni verificabili, dovrebbe essere considerata un elemento fisiologico del confronto democratico, non un’anomalia da correggere.

Preservare la distinzione tra verifica dei fatti e valutazione delle opinioni è dunque essenziale. Il fact-checking mantiene la sua funzione di garanzia solo se resta ancorato alla dimensione fattuale e se rinuncia a qualsiasi ruolo, anche implicito, di regolazione del dibattito pubblico. In gioco non vi è soltanto la reputazione dei singoli media, ma la qualità complessiva dello spazio pubblico europeo.

Da ultimo, vale forse la pena richiamare una domanda antica, ma sorprendentemente attuale: Quis custodiet ipsos custodes? Chi controlla i controllori?

È una questione che attraversa i secoli e che torna oggi con forza nel dibattito sull’informazione e sulla verifica dei fatti. Perché nessun sistema di garanzia può dirsi davvero tale se non è, a sua volta, sottoposto a trasparenza, responsabilità e pluralismo.

Antonio Maria Rinaldi