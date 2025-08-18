Chevron riavvia le esportazioni di petrolio dal Venezuela: cosa cambia per USA e Maduro

Chevron ha spedito i primi due carichi di greggio venezuelano negli Stati Uniti da quando Washington ha ripristinato la licenza per operare nel Paese soggetto a sanzioni il mese scorso. La Mediterranean Voyager e la Canopus Voyager hanno lasciato le acque venezuelane venerdì cariche di greggio pesante Hamaca e Boscan, dirette rispettivamente verso la costa occidentale degli Stati Uniti e Port Arthur, in Texas.

La mossa segna una timida ripresa dei flussi commerciali che erano stati bruscamente interrotti all’inizio di quest’anno quando la Casa Bianca ha revocato la licenza a Chevron, provocando un calo del 20% delle esportazioni venezuelane e mettendo a dura prova il già martoriato settore petrolifero del Paese. La licenza ripristinata è accompagnata da una clausola fondamentale: nessun introito può andare al governo Maduro, nel tentativo di trovare un equilibrio tra l’applicazione delle sanzioni e le esigenze di approvvigionamento degli Stati Uniti.

I greggi pesanti venezuelani continuano ad essere apprezzati dalle raffinerie del Golfo degli Stati Uniti per la loro compatibilità con gli impianti di coking progettati per funzionare con greggi simili provenienti dal Messico e dal Canada. Con il taglio delle esportazioni di greggio pesante da parte del Messico e la limitazione dei flussi attraverso gli oleodotti canadesi, il ritorno di Chevron potrebbe alleviare i problemi di approvvigionamento di raffinerie come Valero, che secondo quanto riferito sta negoziando un accordo di fornitura per una parte della quota di Chevron.

Da un punto di vista geopolitico, la ripresa delle esportazioni sottolinea come le preoccupazioni degli Stati Uniti in materia di sicurezza energetica possano prevalere sulle posizioni intransigenti in materia di sanzioni, soprattutto quando le raffinerie nazionali devono far fronte a squilibri nell’approvvigionamento di materie prime. Non si tratta di un momento di svolta: il CEO di Chevron, Mike Wirth, ha sottolineato che i volumi iniziali saranno modesti, ma anche flussi venezuelani modesti potrebbero modificare le dinamiche commerciali nel mercato del greggio pesante della costa del Golfo.

Per il Venezuela, il ritorno di Chevron offre una rara iniezione di stabilità operativa e certezza delle esportazioni in un settore paralizzato da anni di sottoinvestimenti e sanzioni. Tuttavia, con le esportazioni che continuano a oscillare intorno ai 700.000 barili al giorno, ben al di sotto dei livelli pre-crisi, i limiti strutturali delle infrastrutture della PDVSA rimangono un freno. Restano comunque le incertezze politiche legate alle minacce continue del Venezuela alla Guyana per la questione dell’Essequibo.