In una significativa escalation della lunga disputa territoriale sulla regione dell’Essequibo, ricca di petrolio e resa famosa da una serie di scoperte della ExxonMobil, la Guyana Defence Force (GDF) ha dichiarato giovedì che le sue truppe sono state attaccate da individui armati in abiti civili provenienti dalla sponda venezuelana del fiume Cuyuni, come riporta il Guardian .

Secondo la GDF, tre attacchi distinti si sono verificati nell’arco di 24 ore lungo un tratto del fiume. Non sono stati segnalati feriti o vittime e la Guyana ha intensificato il pattugliamento della regione.

Gli attacchi arrivano a pochi giorni dalle elezioni che il Venezuela intende tenere nella regione dell’Essequibo il 25 maggio, in un contesto di condanna internazionale.

La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha emesso un ordine vincolante che proibisce al Venezuela di intraprendere azioni unilaterali nell’area contesa.

Il Venezuela rivendica da tempo la sovranità sulla regione dell’Essequibo, ricca di risorse, che comprende circa due terzi della terraferma della Guyana. Negli ultimi anni, Caracas ha esteso le sue rivendicazioni alle aree marittime al largo delle coste della Guyana, comprese alcune parti del blocco offshore Stabroek, gestito dalla ExxonMobil, dove sono stati scoperti oltre 11 miliardi di barili di petrolio equivalente .

Washington ha avvertito che qualsiasi attacco alla Guyana o alla ExxonMobil comporterebbe gravi conseguenze per il Venezuela.

Mentre le tensioni sulla Guyana si intensificano, si avvicina anche la scadenza del 27 maggio per la chiusura delle operazioni in Venezuela da parte delle compagnie statunitensi, con il primo carico di nuovo greggio venezuelano consegnato agli Stati Uniti giovedì . Chevron Corp, insieme a molti altri produttori, sta facendo pressioni sull’amministrazione Trump per mantenere il flusso di greggio e le loro partecipazioni nella PDVSA, la società statale venezuelana.

Questa azione militare può essere un modo per il governo Maduro per dimostrare che la sicurezza nell’area, e soprattutto quella degli interessi americani, viene comunque a dipendere anche dal Venezuela, per spingere Trump a trattare?