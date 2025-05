Che succederà al mercato del Litio nel 2025?

Come andrà al mercato del Litio, così varibile, nel 2025? François-Michel Colomar, responsabile delle relazioni esterne di Adionics, società specializzata dellanalizza come i cambiamenti geopolitici, l’evoluzione delle politiche commerciali e l’innovazione tecnologica stiano trasformando le catene di approvvigionamento e favorendo il consolidamento, ponendo l’industria del litio a un crocevia cruciale.

Le indicazioni sono estremamente utili, nel momento in cui il mercato negli scorsi anni si è mosso sulle montagne russe, mosso prima dall’entusiasmo, poi dall depressione. Basta vedere il prezzo del Litio Carbonato:

Dinamiche di mercato, evoluzione del settore energetico e resilienza

Nonostante le fluttuazioni del mercato all’inizio del 2020, gli analisti concordano sul fatto che la domanda di litio rimarrà estremamente forte per gli anni a venire.

Tuttavia, sebbene si preveda che le forniture di litio saranno leggermente in eccesso fino al 2028 o al 2032 – a seconda dell’aggiornamento dell’analisi di mercato – dobbiamo ancora tenere conto della pressione sui prezzi e sulla redditività, dice l’esperto francese.

Mentre il settore dei veicoli elettrici continua a guidare la domanda, soprattutto in Cina, Europa e Stati Uniti, il mercato si sta diversificando con un crescente impulso da parte del settore dell’accumulo di energia. I sistemi di accumulo su larga scala che supportano la transizione energetica attraverso l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili e la resilienza della rete rappresentano un mercato in crescita.

Al contrario, nel breve termine, le nuove politiche tariffarie e le restrizioni commerciali potrebbero avere un impatto significativo sulle catene di fornitura globali, danneggiando in modo particolare i rapporti con i produttori asiatici.

Quindi secondo l’esperto il Litio sarà un mercato ancora doloroso per i prossimi anni, ma potrebbe migliorare sull’onda dei progetti d’accumulo per le reti, non per le auto.

Trasformazione della catena di approvvigionamento guidata dalla tecnologia e dall’innovazione

Il mercato però verrà rdefinito anche sulla base di nuove tecnologie, nuovi giacimenti e nuove catene di apprvvigionamento.

La necessità di continuare a produrre batterie al litio su larga scala richiede che l’intero settore sia resiliente e meno dipendente dalle turbolenze del mercato. I cambiamenti che stiamo vedendo nel mercato sono di due tipi.

In primo luogo, l’ingresso di nuovi operatori che introducono tecnologie all’avanguardia, come le tecnologie di estrazione del litio in salamoia, note anche come estrazione diretta del litio (DLE). L’attenzione per questi nuovi metodi si sta intensificando, in quanto si dimostrano più efficaci dal punto di vista dei costi e più sostenibili dal punto di vista ambientale rispetto alla tradizionale estrazione da rocce dure. Questo cambiamento potrebbe modificare radicalmente l’economia della produzione di litio e creare nuove opportunità di approvvigionamento nazionale.

D’altra parte, si prevede che il riciclaggio del litio diventerà un altro pilastro fondamentale di una catena di approvvigionamento sostenibile e circolare. Promuovere l’estrazione urbana potrebbe contribuire ad alleviare la pressione sul settore creando una fonte significativa e strategica di diversificazione, aiutando al contempo i governi a raggiungere i loro obiettivi di energia pulita. Sebbene il riciclaggio di beni critici come il litio non abbia ancora raggiunto un livello di maturità consistente, alcune tecnologie permetteranno presto di estrarre selettivamente il litio dalla massa nera e di recuperare in modo efficiente i metalli preziosi per dar loro una seconda vita.

Quindi secondo l’analista francese il mercato nei prossimi anni dovrebbe stabilizzarsi su livelli di prezzo costanti, anche se più bassi rispetto ai picchi, per l’utilizzo di nuove tecnologie e per l’introduzione del riciclaggio su larga scala, che permetterà di avere un’offertà geograficamente più distribuita ed economicamente più conveniente.