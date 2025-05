Prodigy Clean Energy e Serco hanno annunciato progressi in un programma di test prototipale che dimostra la robustezza delle centrali nucleari trasportabili (TNPP) di Prodigy nel resistere a scenari accidentali e di minaccia. Quindi le centrali nucleari galleggianti sembra che siano sicure, almento nei test sui prototipi,

Prodigy ha ricevuto un finanziamento di 2.750.000 dollari dal governo canadese nell’ambito del programma SMR del Natural Resources Canada (NRCan).

L’iniziativa mira a generare dati fondamentali per supportare l’ottenimento delle licenze e il coinvolgimento del pubblico, mentre Prodigy prepara le TNPP per la commercializzazione entro il 2030.

L’energia nucleare è oggi molto ricercata dai paesi di tutto il mondo, ma il costo di costruzione di una centrale elettrica è piuttosto elevato.

Prodigy sostiene che il suo metodo di assemblaggio di piccoli reattori modulari (SMR) e microreattori in strutture prefabbricate e trasferibili è una buona soluzione. Questi possono essere standardizzati per distribuire l’energia nucleare in modo sicuro e protetto in vari ambienti, secondo l’azienda.

L’offerta di energia nucleare di Prodigy

L’azienda afferma che produrrà i TNPP in uno stabilimento industriale e che da lì la centrale nucleare sarà trasportata al sito di installazione completamente assemblata.

L’azienda ritiene che ciò ridurrà notevolmente i costi di capitale e anche i tempi di consegna rispetto a una centrale nucleare tradizionale costruita in loco.

Inoltre, offre ai clienti la possibilità di utilizzare gli SMR o i microreattori di loro preferenza, a seconda del fabbisogno energetico e del tipo di energia prodotta (elettrica o termica). Prodigy afferma che è possibile integrare più moduli in un TNPP per fornire una potenza compresa tra 5 MWe e 1 GWe.

Le TNPP avranno una durata di 60 anni, al termine dei quali saranno trasportate in un impianto per lo smantellamento e il riciclaggio.

L’azienda sta sviluppando due tipi di TNPP in collaborazione con vari sviluppatori di SMR. Il primo è una centrale a microreattore, TNPP, che sarà installata sulla costa all’interno di un porto protetto. Questa può anche essere trasferita sulla terraferma in zone costiere per essere installata in regioni remote.

Il secondo è una centrale elettrica marina, che avrà un ingombro in cemento notevolmente ridotto. L’azienda afferma che potrà essere installata in modo sicuro anche in regioni sismiche e instabili.

Ricordiamo che le centrali nucleari galleggianti non sono una novità assoluta, ma in Russia è già in servizio la Akademik Lomosonov, costruita da Rosatom per fornire energia alle installazioni artiche.

Partnership con Serco e Lloyd’s Register

La recente partnership con Serco mira a testare le sue contromisure a 360 gradi per proteggere la centrale nucleare da aria, terra e acqua.

“Prodigy sta completando il lavoro necessario per portare le TNPP sul mercato nordamericano nei tempi previsti. Le nostre tecnologie sono ora a un livello di maturità tale da consentire la collaborazione con partner sofisticati in attività di ingegneria dettagliata. L’esperienza di livello mondiale di Serco garantisce che Prodigy raggiunga la sua priorità assoluta: che gli impianti funzionino in modo sicuro e protetto, salvaguardando e proteggendo le comunità locali e l’ambiente”, ha dichiarato Mathias Trojer, Presidente e CEO di Prodigy Clean Energy.

L’esperienza di Serco nel settore marittimo e della difesa contribuirà a guidare Prodigy verso il prossimo traguardo: il completamento della progettazione di base del microreattore TNPP.

All’inizio del mese di marzo, Prodigy e Lloyd’s Register (LR) avevano annunciato una collaborazione per completare lo sviluppo dei requisiti del ciclo di vita dei propri TNPP, al fine di promuoverne l’implementazione in Canada entro il 2030.

Il progetto produrrà modelli per la fabbricazione navale, il trasporto marittimo e lo smantellamento centralizzato dei TNPP.

La collaborazione con LR si è concentrata sulla dimostrazione di come un paese possa produrre, implementare, gestire e smantellare tecnologie di centrali nucleari trasportabili e galleggianti senza apportare modifiche significative ai quadri normativi nazionali.