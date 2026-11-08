Cavi sottomarini sotto attacco: Starlink può salvare Internet?

I cavi sottomarini per le telecomunicazioni costituiscono un’infrastruttura civile fondamentale e sono sempre più minacciati. Le guerre in Ucraina e in Iran hanno dimostrato come le infrastrutture civili possano diventare facili bersagli. Quindi bisogna correre ai ripari, in qualche modo.

Venerdì scorso, il Financial Times, citando la società di intelligence marittima Windward, ha riportato che diverse imbarcazioni legate all’Iran hanno rallentato la navigazione o si sono attardate lungo le rotte dei cavi nel Golfo di Oman, mentre aumentano le minacce di interruzione delle linee. Per gli Stati alleati del Golfo, la sfida consiste sia nel proteggere i cavi dal sabotaggio, sia nel mantenere i data center in funzione nonostante le minacce dei droni iraniani.

Non si tratta solo di minacce di taglio dei cavi nel Golfo. Ricordiamo il 2024, quando i cavi sottomarini del Baltico tra la Finlandia e la Germania furono recisi, causando settimane di «interruzioni».

Deve esserci una soluzione per prevenire il sabotaggio dei cavi che potrebbe mettere fuori uso parti di Internet per giorni, se non settimane, e questa soluzione potrebbe essere Starlink di Elon Musk.

Venerdì pomeriggio Musk si è unito a Ron Baron di Baron Capital per discutere di diversi argomenti, tra cui l’espansione di Starlink e la larghezza di banda, i lanci della Starship di SpaceX, il mega impianto di chip per l’intelligenza artificiale chiamato Terafab e, naturalmente, con i Democratici destinati a controllare il Congresso, il futuro dell’elaborazione orbitale.

Fireside Chat: Ron Baron and Elon Musk https://t.co/ByUIcsInjz — Baron Capital (@BaronCapital) November 6, 2026

Rimanendo concentrati su quella che potrebbe essere la soluzione migliore per i cavi di telecomunicazione sottomarini. Ebbene, Musk ha detto a Ron: «La versione 4 di Starlink avrà una capacità 10 volte superiore alla V3 (che a sua volta è 10 volte migliore della V2), soprattutto grazie ai collegamenti laser a lunga distanza. I nostri collegamenti laser di nuova generazione raggiungeranno i 10 terabit al secondo. 100 volte migliori. E ne installeremo 10».

Il video di Musk e Baron è stato condiviso su X dall’investitore di Tesla Sawyer Merritt, nel quale Musk ha risposto dicendo: «100 laser per satellite, ciascuno con una velocità superiore a 10 Tb/s, con oltre 100.000 satelliti dovrebbero essere in grado di superare i cavi sottomarini», aggiungendo: «La velocità della luce nello spazio è circa il 40% più veloce di quella dei cavi e il percorso è diretto, invece di seguire il profilo delle masse continentali. ”

Elon Musk just revealed the staggering scale of SpaceX's future Starlink network, with the potential to OUTCOMPETE the undersea fiber-optic cables powering the global internet SpaceX is targeting Starlink V4 with 10× the capability of V3, which itself is designed to deliver 10×… https://t.co/rq4T5haOxA pic.twitter.com/Qr5C01szZf — X Freeze (@XFreeze) November 7, 2026

In altre parole, Starlink sta costruendo una dorsale Internet parallela nell’orbita terrestre bassa che renderebbe molto più difficile per gli avversari stranieri recidere cavi sottomarini critici, sia con una nave che trascina un’ancora, sia con una squadra di operazioni speciali sotto copertura, sia tramite un gruppo di proxy. Questo perché si può distruggere un satellite, ma la ridondanza di Starlink è tale da garantire, comuqne, la connessione.