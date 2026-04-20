Catturare i gas serra e generare elettricità: il “miracolo” tecnico sudcoreano che ribalta l’economia del clima

Fino ad oggi, il grande problema delle politiche climatiche globali è stato essenzialmente uno: il costo. Catturare l’anidride carbonica (CO2) o gli ossidi di azoto (NOx) emessi dalle nostre industrie è un processo che richiede un dispendio di energia e capitali enorme. Un’esternalità negativa che, per essere corretta, drena risorse al sistema produttivo senza offrire un ritorno economico immediato. Ma cosa accadrebbe se l’inquinamento smettesse di essere un costo e diventasse un combustibile?

La risposta, che ha il sapore di un vero e proprio ribaltamento del paradigma termo-economico, arriva dalla Corea del Sud. Un team di scienziati della Sungkyunkwan University (SKKU) di Seul ha sviluppato la GCEG (Gas Capture and Electricity Generator), un dispositivo capace non solo di intrappolare i gas serra, ma di generare elettricità proprio durante questo processo di cattura.

Come funziona la “batteria a gas”

Lasciando da parte per un attimo la retorica verde, guardiamo alla tecnica pura. I sistemi tradizionali di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS) sono “vampiri energetici”: usano calore e pressione per separare e stoccare i gas.

Il dispositivo coreano, invece, sfrutta un principio passivo ed elegante. Si tratta di un sistema asimmetrico (definito “Giano”, dal nome del dio bifronte) composto da:

Un elettrodo in carta di gelso rivestito di nerofumo (carbon black), un materiale conduttivo.

Uno strato di idrogel in poliacrilammide (PAM) applicato solo su metà dell’elettrodo.

Quando gas come gli NOx o la CO2 entrano in contatto con l’idrogel, si innesca una reazione chimico-fisica. Le molecole di gas formano legami idrogeno con l’idrogel, causando una ridistribuzione della densità elettronica. Questo spinge i cationi verso l’elettrodo di carbonio. Essendo il sistema asimmetrico, si crea una differenza di potenziale: in sintesi, si genera corrente continua (DC) finché il gas continua ad essere assorbito.

Caratteristica CCUS Tradizionale (Attuale) Tecnologia GCEG (Sud Corea) Bilancio Energetico Fortemente negativo (richiede energia) Positivo (genera energia) Complessità Alta (pompe, calore, catalizzatori costosi) Bassa (processo passivo di adsorbimento) Gas Trattati Principalmente CO2 NOx, CO2 (con modifiche amminiche) Ricaduta Economica Costo netto per le aziende Potenziale recupero costi (Self-powering)

Le ricadute macro e microeconomiche

Da un punto di vista strettamente economico, e con un approccio di stampo keynesiano allo sviluppo infrastrutturale, questa scoperta è dirompente. Attualmente, le nazioni firmatarie dell’Accordo di Parigi stanno sussidiando a fondo perduto la transizione ecologica.

La tecnologia GCEG trasforma il problema in risorsa. Certo, i numeri attuali sono sperimentali: un dispositivo espone a 50 ppm(parti per milione) di NO2 genera circa 0,8 Volt e 55 microampere. Ma i ricercatori hanno già dimostrato che collegando le celle in serie e in parallelo, l’output si moltiplica.

Le applicazioni pratiche immediate, in attesa di una scalabilità industriale, sono affascinanti:

Sensori IoT autoalimentati: Nelle fabbriche o nelle città, sensori per il monitoraggio dell’aria potrebbero funzionare senza batterie, alimentati dallo stesso inquinamento che misurano. Agricoltura “smart”: I fertilizzanti a base di ammoniaca rilasciano grandi quantità di NOx. I test hanno dimostrato che il GCEG può recuperare energia direttamente dai gas emessi dal suolo agricolo, aprendo la strada a serre parzialmente auto-alimentate dai loro stessi scarti gassosi. Filtri industriali attivi: Se scalata, questa tecnologia potrebbe essere integrata nelle ciminiere per abbattere le emissioni recuperando frazioni di energia, migliorando il ROI (Ritorno sull’Investimento) delle aziende costrette ad adeguarsi alle normative ambientali.

Un cauto ottimismo

Non siamo di fronte alla soluzione magica e definitiva. Come ogni innovazione in fase di laboratorio, il passaggio dalla scala dei milliwatt a quella dei kilowatt richiederà tempo, investimenti statali (ecco dove la spesa pubblica avrebbe un senso strategico reale) e l’ottimizzazione dei materiali, specialmente per rendere reversibile ed eterno il ciclo di cattura della CO2, attualmente limitato dalla saturazione chimica.

Tuttavia, l’approccio sudcoreano ci insegna una lezione fondamentale: la lotta alle emissioni non deve per forza essere sinonimo di decrescita infelice o di spreco di capitali. Se trattiamo l’inquinamento non come una colpa da espiare, ma come un “carburante” fuori posto, l’innovazione tecnologica può ancora una volta salvare l’economia reale salvaguardando l’ambiente.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link