Caro energia, il governo interviene sul prezzo della luce dopo i tagli alle accise

Il caro energia entra due volte nei conti di un’impresa. La prima in bolletta, quando aumentano i costi per tenere accesi impianti, forni e frigoriferi. La seconda alla pompa, quando sale il prezzo del gasolio e diventa più caro far arrivare la merce a destinazione. Negli ultimi mesi il governo è intervenuto soprattutto sul secondo fronte, con tagli temporanei alle accise e aiuti mirati all’autotrasporto. Con il decreto Bollette bis, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, interviene anche sul modo in cui si forma il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. Nella stessa riunione è arrivato il via libera al decreto Infrastrutture.

Il cuore del provvedimento messo a punto dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è la soglia di 58,9 euro al megawattora per il gas utilizzato dalle centrali elettriche. Quando il prezzo supera quel livello, scatta un meccanismo di rimborso parziale dei costi sostenuti dai produttori, con l’obiettivo di limitare quanto del rincaro del gas si trasferisce sul prezzo della corrente. La misura è prevista da gennaio 2027, per un massimo di 18 mesi e con un’uscita graduale. Pichetto Fratin stima una riduzione media di circa 15 euro al megawattora sul prezzo dell’elettricità. Il risparmio effettivo in fattura dipenderà dalle condizioni del contratto e dai consumi.

«Il caro energia è un problema strutturale», ha detto Giorgia Meloni, indicando il legame tra gas e corrente come uno dei nodi su cui intervenire. Nella presentazione della premier, il decreto affida ad ARERA il compito di rafforzare le regole contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per spingere i prezzi verso l’alto. L’obiettivo è anche far arrivare ai consumatori i vantaggi dell’elettricità prodotta a costi più bassi dalle rinnovabili. Il decreto pone inoltre limiti al trasferimento in bolletta dei costi del nuovo meccanismo. Sul metano, Meloni ha indicato un alleggerimento di oltre 850 milioni di euro degli oneri di sistema.

Confcommercio ha accolto favorevolmente il tetto, chiedendo al tempo stesso soluzioni di più lungo periodo. I numeri spiegano l’urgenza. Secondo l’associazione, nel terzo trimestre del 2026 le imprese del terziario di mercato hanno speso 3,8 miliardi di euro per l’elettricità, il 46,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Per attività come bar, alberghi e supermercati, che consumano energia anche quando gli incassi rallentano, un rincaro di questa portata erode direttamente i margini.

Dal bonus in bolletta agli interventi sul gasolio

La risposta al caro energia è passata finora anche da aiuti diretti. Nel 2025 il governo aveva riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulla bolletta elettrica alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro. Per le utenze non domestiche in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW aveva inoltre azzerato per sei mesi una componente degli oneri di sistema. Il decreto del febbraio 2026 ha poi previsto 115 euro aggiuntivi per chi era già titolare del bonus sociale elettrico e ha consentito ai venditori di riconoscere un contributo volontario ai clienti domestici con ISEE fino a 25 mila euro che non beneficiavano del bonus sociale. Il Bollette bis aggiunge una leva diversa, perché interviene a monte sul prezzo all’ingrosso.

Sui carburanti, Meloni ha quantificato in 2,5 miliardi di euro le risorse destinate finora a contenere i prezzi. Tra marzo e inizio maggio il primo ciclo di interventi ha ridotto l’accisa di 20 centesimi al litro sia sulla benzina sia sul diesel. A maggio il taglio pieno è stato mantenuto più a lungo sul gasolio, mentre quello sulla benzina è sceso a 5 centesimi. Sono seguiti altri interventi sul diesel durante l’estate e in autunno. La scelta di concentrarsi sul gasolio risponde al suo peso nel trasporto delle merci. Un aumento alla pompa si riflette sui costi di consegna e può arrivare fino ai prezzi pagati al supermercato.

Ai tagli alla pompa si sono aggiunti i crediti d’imposta per le imprese ammesse dell’autotrasporto. Il decreto del 23 ottobre ha previsto fino a 60 milioni di euro per il credito relativo agli acquisti di gasolio dal 1° settembre al 5 ottobre. Resta poi disponibile il meccanismo dell’accisa mobile, che consente di utilizzare il maggior gettito IVA legato al rincaro dei prodotti energetici per ridurre temporaneamente l’accisa, quando ricorrono le condizioni previste. È uno strumento distinto dal tetto ai prezzi alla pompa che, secondo la premier, è stato adottato dalla maggior parte delle compagnie petrolifere.

Il decreto Infrastrutture e il costo dei collegamenti

Il rincaro dei carburanti ha un riflesso anche nel provvedimento del ministro Matteo Salvini. Il decreto stanzia fino a 10 milioni di euro per il 2026 a sostegno della continuità territoriale aerea della Sardegna, dopo l’aumento dei costi del carburante per l’aviazione. Per la logistica energetica, sono previsti 35 milioni nel triennio 2027-2029 per il deposito di GNL e Bio-GNL a Vado Ligure. Il testo dispone anche l’ingresso di Gallipoli nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e rivede la finanza di progetto, superando il diritto di prelazione e disciplinando i procedimenti in corso. Sale infine da 20 a 50 milioni per il 2027 il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati che ne hanno i requisiti.

Il passaggio politicamente più rilevante è la scelta di intervenire su come il gas condiziona il prezzo della corrente, dopo una stagione di bonus, sgravi e riduzioni delle accise. Da gennaio la verifica sarà nelle fatture di famiglie e imprese. È lì che si vedrà quanto della riduzione attesa sul mercato all’ingrosso sarà arrivato a chi l’energia la paga.