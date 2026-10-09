Carburanti aerei green: la svolta chimica della Cina rischia di mettere all’angolo l’aviazione occidentale

L’aviazione commerciale si trova davanti a un vicolo cieco: da un lato ci sono scadenze climatiche perentorie e sanzioni miliardarie alle porte; dall’altro, l’assenza quasi totale di carburanti alternativi a costi sostenibili. In Europa le compagnie aeree temono, ma la Cina, come sempre, sfrutta le normative europee per predere la guida dei settori emergenti.

Un gruppo di ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze ha annunciato su Nature Communications la messa a punto di un catalizzatore chimico capace di produrre carburante sintetico per aerei con un margine di profitto lordo stimato sopra il 50%.

Non si tratta di una promessa da laboratorio. Il processo è già stato collaudato in un impianto pilota e punta a una produzione su scala industriale entro il 2028.

La trappola dei costi per i cieli europei

L’Unione Europea ha stabilito per legge l’obbligo di miscelare quote crescenti di carburante sostenibile per l’aviazione (il cosiddetto SAF), salendo dal 2% del 2025 fino al 70% nel 2050. Negli Stati Uniti si è scelta la strada degli sgravi fiscali.

Il dramma pratico è che il cherosene ecologico oggi costa fino a quattro volte quello tradizionale da petrolio. Senza un abbattimento drastico dei costi di fabbricazione, volare diventerà un lusso per pochi, con rotte cancellate e compagnie a rischio default.

Ed è precisamente in questa frattura tra regolamenti punitivi e realtà economica che si inserisce la mossa di Pechino.

Il rompicapo chimico finalmente sciolto

Per produrre carburante sintetico si parte dal gas di sintesi (syngas), ottenuto gassificando biomasse legnose o scarti agricoli. Attraverso la storica reazione di Fischer-Tropsch, questo gas viene convertito in idrocarburi liquidi.

Finora, però, i chimici sbattevano contro un limite naturale noto come distribuzione di Anderson-Schulz-Flory:

Se il catalizzatore è molto reattivo, produce troppe cere pesanti e inutilizzabili per i motori aerei.

Se si cerca di selezionare solo la frazione adatta ai jet (catene di carbonio C8-C16), la resa complessiva crolla.

Il risultato pratico era un carburante raro, complicato da raffinare e carissimo.

I ricercatori dell’Istituto di Ricerca Avanzata di Shanghai (SARI) hanno superato questo ostacolo combinando cobalto e manganese su una zeolite modificata chimicamente. In parole povere, hanno costruito una trappola molecolare a doppio sito. Il cobalto allunga le catene di carbonio, mentre il manganese e i micropori della zeolite le spezzano e le modellano esattamente nella misura richiesta dal cherosene per aerei.

Inoltre, il sistema non teme la presenza di anidride carbonica nel gas di alimentazione. Questo evita costosi impianti di purificazione preventiva, abbattendo le spese energetiche.

I numeri del nuovo processo

I dati raccolti dai ricercatori e verificati nei test mostrano un salto di efficienza netto:

Parametro operativo Valore ottenuto Conversione del monossido di carbonio (CO) 82,8% Selettività verso cherosene per jet (C8-C16) 67,5% Quota di cherosene nei prodotti liquidi (con riciclo) 78,9% Abbattimento emissioni climalteranti sul ciclo di vita Circa l’80%

Dalla provetta alla fabbrica: margini d’oro

Un problema tipico di queste ricerche è la scalabilità, perché quello che si produce in laboratorio spesso non è ricreabile su larga scala in una fabbrica. Qui, invece, la sperimentazione ha già superato un impianto pilota da 1.000 tonnellate l’anno.

Il passo successivo è già programmato: un complesso industriale da 100.000 tonnellate annue a Luzhou, nella provincia del Sichuan. I modelli tecno-economici indicano che, a regime, l’impianto sosterrebbe costi operativi per circa 114 milioni di dollari a fronte di ricavi per oltre 302 milioni, lasciando un utile annuo stimato di oltre 160 milioni di dollari. Un margine lordo superiore al 50% per un carburante verde è un dato che cambia le regole del gioco.

La UE impone normative assurde, la Cine se ne approfitta

Bruxelles prepara direttive e tabelle punitive per colpire chi inquina, punendo le aziende europee, la Cina fa quello che sa fare meglio: investe in chimica industriale e crea l’offerta. L’industria del vecchio continente chiude, quella cinese fiorisce.

Resta un solo punto debole nel modello: reperire la biomassa costa e incide per quasi il 60% sulle spese di gestione dell’impianto. Chi controllerà la filiera degli scarti vegetali e la tecnologia dei catalizzatori guiderà il mercato dei cieli dei prossimi trent’anni. Paradossalmente lo scarto agricolo rischia di valere come il prodotto principale, e questo puà produrre enormi distorsioni, anche in Cina.