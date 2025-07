Negli Stati Uniti, il carbone sta vivendo una fase di rinnovato interesse, non solo come fonte energetica tradizionale, ma anche per il suo potenziale come giacimento di terre rare.

Questa combinazione strategica è al centro di un ambizioso progetto nel Wyoming, dove si sta per aprire la prima nuova miniera di carbone da decenni, con un investimento potenziale di mezzo miliardo di dollari finalizzato all’estrazione di metalli cruciali per l’alta tecnologia e l’hardware militare.

La Miniera di Brook e l’Indipendenza dalla Cina

La miniera di Brook Mine di Ramaco Resources Inc., situata vicino a Ranchester, nel nord-est del Wyoming, è stata inaugurata venerdì con la partecipazione del Segretario all’Energia Chris Wright, del Governatore del Wyoming Mark Gordon e della delegazione congressuale dello stato. Wright ha sottolineato come questo progetto non solo fornirà carbone, ma permetterà anche di estrarre quegli elementi delle terre rare che ridurranno la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina.

L’impegno di Wright riflette la determinazione dell’amministrazione Trump nel promuovere i progetti legati ai combustibili fossili e all’attività mineraria, invertendo le politiche dell’ex Presidente Joe Biden a favore delle energie rinnovabili.

Questa tendenza è confermata dalle recenti mosse dell’amministrazione, che includono la vendita di licenze federali per il carbone nella principale regione carbonifera degli Stati Uniti (Wyoming nord-orientale e Montana sud-orientale) e una proposta in Utah per il primo progetto di esplorazione del carbone su proprietà del Bureau of Land Management dal 2019.

Incentivi e Investimenti nel Settore Minerario

Queste iniziative sono state anticipate da una legislazione che ha ridotto i pagamenti delle royalties per le aziende che estraggono carbone su terreni pubblici e ha reso disponibile per potenziali attività minerarie un’area più estesa del Connecticut.

Contemporaneamente, le autorità locali dello Utah sperano nel sostegno dell’amministrazione per la costruzione di una diramazione ferroviaria volta a incrementare l’estrazione petrolifera. Una coalizione di contee orientali dello Utah punta all’approvazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti di Trump, di 2,4 miliardi di dollari in obbligazioni per la diramazione di 88 miglia che esporterebbe petrolio dal bacino di Uinta.

Le Terre Rare: Un Tesoro Nascosto nel Carbone

Le terre rare sono una famiglia di 17 elementi metallici con proprietà uniche, indispensabili nella tecnologia moderna. Vengono utilizzate nelle batterie delle auto elettriche, nelle turbine eoliche e nei dispositivi di puntamento militari. Attualmente, l’unica miniera di terre rare operativa negli Stati Uniti si trova a Mountain Pass, in California, e quasi il 90% della fornitura nazionale proviene dalla Cina.

Sebbene le terre rare non siano intrinsecamente rare, la loro dispersione ne rende difficile l’estrazione in quantità utili. La preoccupazione per l’accesso continuo a questi elementi è stata al centro dei recenti negoziati tra Cina e Stati Uniti, spingendo l’amministrazione Trump a incentivare la produzione interna. Randall Atkins, CEO di Ramaco, ha dichiarato l’intenzione di estrarre e processare le terre rare in Wyoming per poi venderle a clienti nazionali, incluso il governo.

Prospettive per l’Industria del Carbone del Wyoming

La nuova miniera di Brook, sebbene relativamente piccola, offre un barlume di ottimismo per l’industria carbonifera del Wyoming, presentandosi come la prima nuova miniera di carbone dello stato in 50 anni. Le enormi miniere a cielo aperto a est di Brook Mine forniscono circa il 40% del carbone della nazione, ma l’estrazione del carbone in Wyoming si è notevolmente ridotta dal suo picco di oltre un decennio fa, a causa del passaggio delle utenze all’energia rinnovabile e agli impianti alimentati da gas naturale più economico.

Il Governatore Gordon ha sottolineato come il Wyoming si stia muovendo per soddisfare la crescente domanda energetica, sia interna che internazionale, riconoscendo l’importanza del carbone del Wyoming per un portafoglio energetico equilibrato.

Sviluppo e Costi del Progetto

Il progetto della miniera di Brook è in cantiere da oltre un decennio, rallentato in parte dalle preoccupazioni dei proprietari terrieri per l’esaurimento delle acque sotterranee. Inizialmente, Atkins aveva immaginato la miniera come fonte di combustibile sub-bituminoso per centrali elettriche, simile ad altre miniere di carbone dello stato.

Ramaco, una società quotata in borsa con miniere di carbone metallurgico negli Appalachi, ha ricevuto negli ultimi anni sovvenzioni dal Dipartimento dell’Energia per sviluppare il carbone in prodotti a base di carbonio, come la fibra di carbonio. Quest’anno, ha ottenuto una sovvenzione di 6,1 milioni di dollari dal Wyoming per costruire un impianto di lavorazione di terre rare e minerali critici.

Un rapporto di consulenza pubblicato questa settimana ha stimato che lo sviluppo completo della miniera e dell’impianto di lavorazione per l’estrazione delle terre rare costerebbe 533 milioni di dollari. Questa somma potrebbe essere recuperata in cinque anni se gli elementi presenti nel carbone si rivelassero redditizi. Ramaco intende anche vendere il carbone lavorato come combustibile.

Le analisi dei laboratori nazionali statunitensi hanno rivelato che il carbone della miniera di Brook contiene quantità significative di terre rare come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, oltre a minerali critici quali gallio, scandio e germanio. Neodimio e disprosio sono impiegati nei magneti permanenti delle turbine eoliche, il lantanio nelle batterie per auto elettriche e ibride, mentre ittrio e terbio hanno usi militari cruciali, inclusi i dispositivi di puntamento.