Caos in Polonia: assalto al Tribunale costituzionale e presidente in volo d’emergenza. La forzatura di Tusk spacca il Paese

Le scintille di un flessibile che taglia i cancelli della massima corte polacca, i tafferugli tra manifestanti e polizia e l’aereo presidenziale costretto a invertire la rotta sopra la Spagna per rientrare d’urgenza a Varsavia. Non è la trama di un thriller politico, ma quanto accaduto nella serata di venerdì 30 ottobre 2026 davanti al Tribunale costituzionale della Polonia.

Lo scontro istituzionale tra il governo guidato da Donald Tusk e le cariche dello Stato vicine all’opposizione conservatrice ha superato il livello di guardia. Non siamo di fronte a un colpo di Stato militare in senso classico, ma a una durissima forzatura istituzionale che sta paralizzando la nazione e rischia di rafforzare le ali più estreme dello schieramento politico.

L’assedio al palazzo e il rientro di Nawrocki

La miccia si è accesa quando il procuratore generale ha depositato cinque richieste di revoca dell’immunità, colpendo direttamente i vertici della Corte: il presidente del Tribunale costituzionale Bogdan Święczkowski e il suo vice Bartłomiej Sochański.

Mentre la polizia presidiava l’edificio impedendo l’accesso, la giudice Anna Korwin-Piotrowska, allineata con la maggioranza governativa, ha dichiarato di voler “restituire il Tribunale ai cittadini”, vietando l’ingresso a chiunque per ragioni di sicurezza.

La risposta della controparte non si è fatta attendere ed è stata plateale. Święczkowski ha scavalcato la recinzione, mostrando il tesserino agli agenti e rivendicando di essere l’unico amministratore legittimo della struttura. Un manifestante, qualificatosi come fabbro, ha persino tentato di aprire il cancello con la forza su ordine dello stesso Święczkowski, tra le scintille e le urla della folla che scandiva slogan contro il governo.

Nel frattempo, la crisi ha assunto una dimensione internazionale:

Il presidente della Repubblica, Karol Nawrocki , ha annullato la sua missione in Senegal mentre era già in volo, ordinando al pilota di fare inversione sopra i cieli spagnoli per atterrare a Varsavia-Okęcie alle 21:44 e convocare il primo presidente della Corte suprema, Zbigniew Kapiński .

🚨🇵🇱 Poland's president is rushing BACK to Warsaw as the country's constitutional crisis ESCALATES. Karol Nawrocki diverted his trip to Senegal and is now landing in the Polish capital. With the government and judiciary locked in a confrontation, all eyes are now on Nawrocki's… https://t.co/kElSVqyfgo pic.twitter.com/jvZmE0PUV6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2026

, ha annullato la sua missione in Senegal mentre era già in volo, ordinando al pilota di fare inversione sopra i cieli spagnoli per atterrare a Varsavia-Okęcie alle e convocare il primo presidente della Corte suprema, . Lo stesso Kapiński ha parlato di eventi “senza precedenti in uno Stato democratico”, denunciando che i limiti del potere non possono essere riscritti con ordini di polizia o dimostrazioni di forza.

L’ambasciatore polacco in Cina, Jakub Kumoch, ha rassegnato le dimissioni immediate per protesta contro quella che l’ufficio presidenziale ha definito una violazione della legge da parte dell’esecutivo.

La forzatura di Tusk e l’ironia dello “stato di diritto”

Per comprendere cosa stia accadendo a Varsavia bisogna guardare oltre la propaganda delle due fazioni. Da un lato, il blocco legato a Diritto e Giustizia (PiS) di Jarosław Kaczyński aveva indubbiamente blindato gli organi giudiziari negli anni passati per conservarne il controllo. Dall’altro, però, il premier Donald Tusk ha scelto di smantellare quel sistema non attraverso il fisiologico ricambio istituzionale o il compromesso parlamentare, ma tramite atti d’imperio e forzature di dubbia costituzionalità.

C’è un’ironia di fondo piuttosto amara in tutta questa vicenda. Tusk gode della benevolenza incondizionata delle istituzioni europee: quando a forzare le regole era il governo conservatore precedente, da Bruxelles piovevano procedure d’infrazione e blocchi dei fondi; oggi che lo stato di diritto viene “ripristinato” con i cordoni di polizia davanti alle corti, regna un imbarazzato silenzio di approvazione. Questo ha dato a Tusk un senso di onnipotenza, ma ha anche segnato politicamente l’Europa, vista come l’alleato di una singola parte politica.

🚨🇵🇱 Tensions are ESCALATING outside Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw as protesters gather and police tighten security around the building. Three people have already been ARRESTED after reportedly climbing over the court's fence, while police say objects were thrown at… https://t.co/cgcAjRiZ1d pic.twitter.com/3M4iuqjTVa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2026

Il problema politico sostanziale è che Tusk guida una coalizione composita e non possiede una maggioranza schiacciante nel Paese, né tantomeno i numeri parlamentari per modificare la Costituzione o superare il veto presidenziale. Governare a colpi di forzature amministrative quando il Paese è diviso a metà è un azzardo pericoloso.

Attore istituzionale Posizione nella crisi Azione intrapresa Governo (Donald Tusk) Sostiene la delegittimazione dei giudici nominati dal PiS Presidio di polizia e richieste di revoca dell’immunità Vertici Corte (Święczkowski) Rivendica la piena legittimità costituzionale del mandato Scavalcamento recinzione e ordine di forzare i cancelli Presidenza (Karol Nawrocki) Garante dell’assetto attuale contro l’esecutivo Rientro d’emergenza dal volo per il Senegal e vertice con Corte suprema Destra radicale (Mentzen) Accusa sia Tusk sia Kaczyński di aver politicizzato le corti Appello al Consiglio di sicurezza e mobilitazione di piazza

Il regalo agli estremismi e il conto per l’economia reale

Il risultato immediato di questa guerra di logoramento è la delegittimazione totale delle istituzioni. Quando i cittadini vedono due fazioni di giudici che si accusano a vicenda di essere “usurpatori” e un presidente del Tribunale che scavalca i cancelli, la fiducia nello Stato crolla.

Chi ne trae davvero vantaggio? Non certo i moderati. A capitalizzare il caos è Sławomir Mentzen, leader di Nuova Speranza e figura di punta della destra radicale di Confederazione (Konfederacja). Mentzen si è precipitato davanti al Tribunale parlando di “colpo di Stato”, ma ha avuto l’abilità politica di attaccare entrambi i blocchi tradizionali, affermando che né Tusk né Kaczyński dovrebbero mai più avere influenza sui tribunali. La polarizzazione estrema finisce così per nutrire le forze antisistema.

L’aspetto più paradossale di questo assalto istituzionale riguarda però la reazione, o meglio la totale assenza di reazione, da parte delle istituzioni comunitarie.

Per anni la Commissione europea ha utilizzato l’arma dello “stato di diritto” come una clava finanziaria contro il precedente governo conservatore di Mateusz Morawiecki, aprendo procedure d’infrazione ai sensi dell’articolo 7 e congelando oltre 137 miliardi di euro tra fondi di coesione e risorse del PNRR polacco per contestare le riforme giudiziarie del PiS. Oggi, di fronte a Donald Tusk che commissaria la televisione pubblica di Stato spegnendone il segnale, rimuove i vertici delle procure per decreto ministeriale e manda la polizia a chiudere i cancelli della Corte costituzionale senza passare da una legge approvata dal Capo dello Stato, a Bruxelles regna un compiacente silenzio. I fondi europei sono stati sbloccati sulla fiducia politica, dimostrando che per l’Unione europea la legalità costituzionale non è un principio oggettivo, ma un criterio elastico che varia in base all’allineamento ideologico del premier in carica a Varsavia.

Forzare le istituzioni in nome dell’emergenza democratica può dare a Tusk una vittoria tattica nel breve periodo, ma presenta un conto salatissimo alla coesione sociale e alla tenuta economica della Polonia. Ora bisogna vedere cosa succederà con il ritorno del Presidente. Le premesse sono quelle di uno scontro istituzionale che rischia di spezzare la Polonia e di condurre a nuove elezioni, dove il ritorno della Destra, anche estrema, al governo diventa probabile.