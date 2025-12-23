Caos di Natale in Francia: La Poste e Banque Postale paralizzate da un cyberattacco. Parigi è sotto assedio digitale?

Sembra che Babbo Natale, quest’anno, dovrà vedersela con qualche hacker di troppo. Un “regalo” decisamente sgradito è stato recapitato ai nostri cugini d’oltralpe proprio a ridosso delle festività: i servizi online del gruppo La Poste e della sua filiale bancaria, La Banque Postale, sono ancora inaccessibili questo martedì 23 dicembre.

Non si tratta di un semplice disservizio tecnico, ma, come confermato dalle autorità, di un vero e proprio attacco informatico che sta mettendo a dura prova la resilienza dell’infrastruttura logistica e finanziaria francese nel momento di massimo stress annuale.

Il fatto: blackout digitale alla vigilia delle Feste

L’interruzione è iniziata due giorni prima di Natale e continua a persistere. Il sito web di La Poste è irraggiungibile e i clienti di La Banque Postale si sono ritrovati tagliati fuori dai propri conti online. Secondo quanto riportato, l’azienda è vittima di un attacco DDoS (Distributed Denial of Service).

Per i non addetti ai lavori, un attacco DDoS non è un furto di dati silenzioso, ma un assalto rumoroso e brutale: consiste nel sovraccaricare i server di siti web e applicazioni con una valanga di richieste fittizie, fino a farli crollare sotto il peso del traffico. È l’equivalente digitale di una folla oceanica che si accalca davanti a una porta girevole, bloccandola completamente e impedendo a chiunque di entrare o uscire.

Il Ministro dell’Economia francese, Roland Lescure, ha dichiarato a BFMTV che “l’attacco informatico continua”, pur precisando che la sua intensità è diminuita rispetto alle prime ore. Come da copione in questi casi, è arrivata la rassicurazione di rito: “Nessun dato personale è stato compromesso”. Una frase che sentiamo spesso, ma che speriamo corrisponda a verità, dato che la fiducia è la valuta più preziosa del sistema bancario.

Cosa funziona e cosa no: la rivincita del “fisico”

In uno scenario che farà sorridere amaramente i critici della digitalizzazione forzata e della “cashless society”, l’attacco ha paralizzato il mondo online, ma ha lasciato intatto quello fisico. Mentre le app e i siti sono al tappeto, il contante e gli sportelli fisici continuano a funzionare.

Ecco un quadro sintetico della situazione operativa:

Sito Web La Poste: Inaccessibile.

Inaccessibile. Consegne: L’azienda sostiene che la consegna di pacchi e posta rimanga “operativa in questa fase”. Una promessa coraggiosa, considerando che devono smistare 180 milioni di pacchi in questi due mesi.

L’azienda sostiene che la consegna di pacchi e posta rimanga “operativa in questa fase”. Una promessa coraggiosa, considerando che devono smistare 180 milioni di pacchi in questi due mesi. Home Banking: Accesso bloccato per i clienti di La Banque Postale.

Accesso bloccato per i clienti di La Banque Postale. Pagamenti Online: Possibili solo tramite autenticazione via SMS (un sistema più vecchio, ma che in questo caso salva la situazione).

Possibili solo tramite autenticazione via SMS (un sistema più vecchio, ma che in questo caso salva la situazione). Pagamenti nei negozi: I terminali POS funzionano regolarmente.

I terminali POS funzionano regolarmente. Prelievi e Sportelli: Le transazioni bancarie possono essere effettuate negli uffici postali e i prelievi di contanti agli ATM sono attivi.

Ancora una volta, la tecnologia analogica e la presenza territoriale fisica si dimostrano l’unico vero backup affidabile quando le autostrade digitali collassano.

Un contesto inquietante: la Francia nel mirino

Ciò che rende questo evento degno di nota su Scenarieconomici non è solo il disservizio in sé, ma il contesto. La Francia sembra essere sotto un vero e proprio assedio informatico. Questo incidente avviene, infatti, a soli due giorni di distanza da un altro grave attacco informatico che ha colpito il Ministero dell’Interno e il Ministero dello Sport. Questo segue un altro attacco, all’inizio di Dicembre, contro il Ministero del Lavoro.

Gérôme Billois, esperto di cybersecurity per Wavestone, ha sottolineato una distinzione tecnica importante: “Questi attacchi sono molto diversi. Abbiamo un furto di dati ai Ministeri e un attacco di saturazione (DDoS) contro La Poste. Sono due meccanismi differenti, che suggeriscono aggressori non necessariamente collegati”.

Tuttavia, la coincidenza temporale è sospetta. Parigi sta subendo un’ondata di pressioni cybernetiche che vanno dal furto di dati sensibili (come accaduto al Ministero, dove un hacker di appena 22 anni è stato messo sotto esame per aver acceduto a file riservati) al blocco delle infrastrutture civili.

Considerazioni economiche e sistemiche

Siamo di fronte alla vulnerabilità intrinseca dei sistemi complessi. Centralizzare i servizi, spingere l’utenza esclusivamente sull’online e ridurre i presidi fisici espone il sistema economico a rischi sistemici enormi. Se un attacco DDoS relativamente banale può bloccare l’accesso ai conti correnti di una delle più grandi banche francesi a Natale, cosa accadrebbe in caso di un conflitto ibrido più sofisticato?

La Poste assicura che i regali arriveranno in tempo. Resta da vedere se questa promessa reggerà alla prova logistica di un sistema informatico azzoppato. Nel frattempo, i francesi riscoprono l’utilità del vecchio sportello bancario e del contante, strumenti che non necessitano di server funzionanti per garantire la libertà di acquisto. La cartamoneta, alla fine , è il sistema più sicuro.

Un monito anche per l’Italia: la digitalizzazione è utile, ma la ridondanza fisica è essenziale per la sicurezza nazionale ed economica.

Domande e risposte

I miei soldi sono al sicuro durante un attacco come questo? Sì, generalmente i fondi sono al sicuro. L’attacco subito da La Poste è di tipo “Denial of Service” (DDoS), mirato a bloccare l’accesso ai servizi sovraccaricando i server, non a entrare nei conti per sottrarre denaro. La banca ha confermato che non c’è stato alcun impatto sui dati dei clienti e che i sistemi centrali di gestione del denaro non sono stati compromessi. Tuttavia, l’inconveniente riguarda l’impossibilità di gestire i fondi online o effettuare bonifici via app.

Arriveranno i pacchi di Natale nonostante il blocco del sito? La Poste ha assicurato ufficialmente che la logistica delle consegne rimane operativa e che i pacchi dovrebbero arrivare in tempo per Natale. I sistemi di smistamento e consegna spesso operano su reti interne separate dal sito web pubblico colpito dall’attacco. Tuttavia, è lecito aspettarsi qualche rallentamento o difficoltà nel tracciamento delle spedizioni, poiché l’interfaccia utente per il tracking è offline. La situazione va monitorata giorno per giorno.

C’è un collegamento con l’attacco al Ministero dell’Interno francese? Al momento gli esperti, come Gérôme Billois, tendono a escludere un collegamento tecnico diretto. L’attacco al Ministero riguardava il furto di dati sensibili (esfiltrazione), mentre quello alle Poste è un attacco di saturazione (sabotaggio del servizio). Le metodologie sono diverse e potrebbero indicare attori diversi (hacker attivisti, criminali comuni o entità statali). Tuttavia, la vicinanza temporale suggerisce che la Francia sia attualmente un bersaglio privilegiato per diverse campagne di cyber-aggressione simultanee.