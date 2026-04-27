Caos a Hormuz: l’offerta “avvelenata” dell’Iran, il no di Washington e il vicolo cieco del Golfo

Il vertice diplomatico di Islamabad è naufragato prima ancora di entrare nel vivo. La speranza di trovare una via d’uscita rapida allo stallo nel Golfo Persico si è scontrata con la dura realtà della geopolitica e con un’offerta iraniana che, a Washington, è stata accolta per quello che è: una trappola ben confezionata. Dopo settimane di blocco navale e tensioni alle stelle, Teheran ha messo sul tavolo la sua fiches, ma il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha prontamente rimandato l’offerta al mittente, chiudendo la porta a un compromesso che l’amministrazione Trump giudica inaccettabile.

Ma cosa sta succedendo esattamente nelle acque più calde del pianeta?

L’offerta di Teheran: il ritorno allo status quo (con trucco)

La proposta iraniana, filtrata attraverso la mediazione del Pakistan, è apparentemente semplice: l’Iran è disposto a porre fine alla sua stretta sullo Stretto di Hormuz e a far defluire le migliaia di navi bloccate. In cambio, gli Stati Uniti devono rimuovere il blocco ai porti iraniani e fermare le ostilità iniziate lo scorso 28 febbraio. Il dossier sul programma nucleare, vero pomo della discordia iniziale, verrebbe elegantemente rimandato a data da destinarsi.

Un‘offerta accettabile come base di una trattativa ? Non proprio.

Perché Rubio e Trump rifiutano il patto

Come ha chiarito senza mezzi termini Marco Rubio, accettare le condizioni di Teheran significherebbe validare una nuova e pericolosa normalità. “Aprire” lo Stretto alle condizioni iraniane vuol dire, nei fatti, sottostare a un sistema di pedaggi e autorizzazioni preventive. È l’equivalente geopolitico di un pizzo sulla logistica globale.

Per l’amministrazione Trump, acconsentire a questo scambio vorrebbe dire:

Riconoscere l’egemonia iraniana: Legittimare il controllo di Teheran su un’arteria vitale internazionale, decidendo chi può passare e a quale prezzo.

Tornare indietro sconfitti: Si ritornerebbe alla situazione pre-28 febbraio, ma con l’Iran strategicamente rafforzato dalla dimostrazione di poter strangolare l’economia mondiale a piacimento.

Vanificare lo sforzo bellico: Il blocco USA è stato istituito per azzerare i ricavi petroliferi iraniani e impedire lo sviluppo nucleare. Posticipare la questione nucleare svuota di senso l’intera operazione.

Quindi, come ha detto Marco Rubio, questa offerta è completamente inaccettabile per gli USA, potremmo dire quasi agli antipodi. Il fatto che sia stata presentata rafforza l’idea che ora il potere reale in Iran sia in mano all’ala dura, che ritiene di non aver nulla da perdere, quindi pensa di poter solo vincere.

Le ricadute economiche: il dramma dei vicini “asfissiati”

L’ironia (amara) di questo scontro di attrito è che sta devastando non solo i contendenti, ma soprattutto gli spettatori. L’economia iraniana è in profonda sofferenza per l’impossibilità di vendere il proprio greggio, ma la chiusura di Hormuz sta letteralmente strangolando i paesi del Golfo che non dispongono di alternative logistiche efficaci.

Da un punto di vista strettamente economico, siamo di fronte a uno shock dell’offerta da manuale. La situazione colpisce duramente:

Iraq, Kuwait ed Emirati (Dubai): Nazioni la cui geografia le condanna a dipendere quasi esclusivamente da Hormuz per le esportazioni di greggio. Senza quello sbocco, la produzione deve fermarsi per mancanza di capacità di stoccaggio.

Arabia Saudita: Pur avendo sbocchi sul Mar Rosso, gran parte della sua infrastruttura orientale è bloccata nel Golfo Persico. Una parte del proprio greggio non è disponibile.

Economia Globale: Con il Brent schizzato sopra i 108 dollari al barile, i costi energetici si trasformano in una tassa regressiva spietata, che drena risorse dai consumi privati per alimentare l’inflazione. L’unico a brindare, come notato da alcuni analisti, è Vladimir Putin, che incassa preziose entrate extra dal caro-petrolio.

Quale futuro?

L’attuale situazione è un classico stallo alla messicana: “nessuna guerra aperta, nessuna pace”. I costi per mantenere un apparato militare fermo, ma in stato di massima allerta, crescono di giorno in giorno, e il tempo non gioca a favore della logistica globale. In questo momento ci sono tre portaerei USA, con due MEU dei Marines e una brigata aerotrasportata di rinforzo nell’area.

La soluzione non è dietro l’angolo, perché questa volta tutti ritengono di aver vinto, e devono vincere. La mediazione non è possibile, anzi è sempre più lontata. Perché Trump avrebbe mobilitato così tante truppe senza lasciare aperta la porta qualche forma d’intervento?