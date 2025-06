Secondo fonti del settore vicine ai tempi del progetto citate da Reuters, il Canada potrebbe produrre il suo primo gas naturale liquefatto (GNL) destinato all’esportazione dalla costa del Pacifico già questo fine settimana.

LNG Canada, un imponente progetto da 40 miliardi di dollari a Kitimat, nella Columbia Britannica, sta completando le operazioni di raffreddamento del Train 1, previste dal 16 al 19 giugno.

Se la produzione inizierà come previsto, si tratterà di una pietra miliare per l’industria del gas naturale canadese: il primo terminale di esportazione di GNL operativo del Paese e l’unico sulla costa pacifica del Nord America. La produzione iniziale dovrebbe iniziare a metà della capacità, con il primo carico previsto per metà luglio a bordo della Gaslog Glasgow.

Il vantaggio del progetto risiede nella sua economicità e nella sua posizione geografica. Il CEO di Shell, Wael Sawan , ha recentemente citato il benchmark del gas canadese AECO, attualmente intorno a 0,71 dollari per MMBtu, contro i 3,75 dollari dell’Henry Hub, come vantaggio in termini di costi. La vicinanza ai mercati asiatici aggiunge ulteriore attrattiva, con le destinazioni principali raggiungibili in meno di due settimane.

Sostenuta da Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi e Kogas, LNG Canada arriverà a produrre 14 milioni di tonnellate all’anno (mtpa). Si prevede che tale capacità consentirà di reindirizzare una parte delle esportazioni di gas canadese, attualmente destinate quasi interamente agli Stati Uniti, verso i mercati globali.

Questo sviluppo arriva in un momento di stallo delle autorizzazioni per il GNL negli Stati Uniti e di accelerazione degli investimenti in Messico, posizionando il Canada come nuovo attore nel settore del GNL nel Pacifico.

Sebbene non sia ancora confermato, l’avvio nel fine settimana segnerebbe l’inizio dell’ingresso a lungo atteso del Canada nel mercato globale del GNL, una mossa che potrebbe modificare i modelli di esportazione nordamericani e rafforzare la diversificazione dell’offerta per l’Asia.