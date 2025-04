Canada Nucleare: autorizzata la costruzione del primo SMR

La Commissione canadese per la sicurezza nucleare ha annunciato la decisione di autorizzare la Ontario Power Generation a costruire un reattore BWRX-300 nel sito del Darlington New Nuclear Project a Clarington, Ontario.

Nel prendere la sua decisione, la Commissione canadese per la sicurezza nucleare (CNSC) ha dichiarato di aver concluso che la Ontario Power Generation (OPG) è qualificata per svolgere le attività autorizzate dalla licenza; che l’azienda dispone di programmi adeguati per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, del pubblico e dell’ambiente; e che prenderà provvedimenti adeguati per il mantenimento della sicurezza nazionale e per l’attuazione degli obblighi internazionali del Canada.

Il BWRX-300 è un reattore modulare basato su una tecnologia, ben consolidata, dei reattori raffreddati ad acqua pressurizzata, e si tratta della versione ridotta del modello BWRX-1000, da un gigawat. Quindi si tratta di un SMR solo per le dimensioni e perché si presta ad una produzione più modulare rispetto al modello più grande, ma non utilizza tecnolgie più avanzate come quella dei reattori a sali liquidi o al piombo.

La licenza è valida fino al 31 marzo 2035 e include condizioni di licenza specifiche per il sito, nonché punti di sospensione regolamentari durante il processo di costruzione, in cui OPG deve fornire ulteriori informazioni al CNSC prima di poter continuare.

La decisione della Commissione non autorizza il funzionamento del reattore, che sarà soggetto a un’audizione e a una decisione futura, “se OPG presenterà una richiesta di licenza in tal senso”, ha dichiarato l’ente regolatore. Il che è curioso: si puà costruire, ma non ancora usare.

L’Ontario Power Generation ha richiesto una licenza per preparare un sito per il reattore nel settembre 2006 e il CNSC ha iniziato il processo di valutazione ambientale nel maggio 2007. Questa si è conclusa nel 2012, con la determinazione da parte del governo canadese che il progetto Darlington New Nuclear non avrebbe causato effetti negativi significativi sull’ambiente.

Nel dicembre 2021, OPG ha annunciato di aver scelto il reattore GE Hitachi BWRX-300 per l’installazione nel sito. Nell’ottobre 2022 ha richiesto la licenza di costruzione.

In un post sulla piattaforma di social media X, Ontario Power Generation ha dichiarato che: “La decisione di concedere all’OPG la licenza per la costruzione del primo dei 4 SMR è una pietra miliare significativa. Ora attendiamo il via libera del governo dell’Ontario per procedere”.

In risposta alla decisione del CNSC, Stephen Lecce, Ministro dell’Energia e delle Miniere dell’Ontario, ha dichiarato: “Questa approvazione è una pietra miliare storica per l’Ontario e per il Canada. Il piccolo reattore modulare di Darlington sarà il primo del suo genere nel G7 e contribuirà ad alimentare la nostra provincia in crescita con energia affidabile, conveniente e priva di emissioni”.

“Il nuovo progetto nucleare di Darlington potrebbe creare fino a 17.000 posti di lavoro canadesi durante la costruzione, contribuire al PIL canadese per oltre 15 miliardi di CAD (10,5 miliardi di dollari) e portare 500 milioni di CAN all’anno nella nostra catena di fornitura, perché il nostro governo ha insistito e negoziato con successo che le imprese locali dell’Ontario e del Canada devono essere utilizzate in modo preponderante per costruire i reattori SMR per il mondo.

L’Ontario sta realizzando il suo potenziale di superpotenza energetica democratica e stabile e non vedo l’ora di condividere i prossimi passi di questo entusiasmante progetto nelle prossime settimane”.

A gennaio, annunciando di aver assegnato a BWX Technologies un contratto per la produzione del recipiente in pressione del reattore per il primo SMR di Darlington, GE Hitachi aveva dichiarato che i primi lavori di preparazione del sito di Darlington erano stati completati “con la costruzione della prima unità che dovrebbe iniziare nel corso di quest’anno, in attesa dell’approvazione normativa, e l’inizio delle operazioni commerciali previsto per la fine del 2029”.