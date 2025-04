Canada al voto: Carney (Liberali) sfida Poilievre (Conservatori) in un clima teso con gli USA

Lunedì il Canada eleggerà un nuovo governo. Il Partito Liberale, ora guidato dall’ex banchiere centrale Mark Carney, cerca di mantenere il potere contro i Conservatori di Pierre Poilievre.

I primi risultati sono attesi poco dopo le 19:00 ET (Eastern Time), al termine delle votazioni nelle quattro province atlantiche. La maggior parte dei risultati dovrebbe essere annunciata intorno alle 21:30 ET, orario di chiusura dei seggi in gran parte del Paese, incluse le province chiave dell’Ontario e del Quebec, ricche di seggi elettorali.

Il contesto politico

A gennaio, la vittoria di Poilievre sembrava scontata contro i Liberali di centro-sinistra, al governo da un decennio sotto la guida dell’allora Primo Ministro Justin Trudeau, la cui popolarità era in calo. Proteste diffuse contro l’operato di Trudeau, l’inflazione crescente e l’alto costo delle abitazioni hanno portato alle sue dimissioni dalla leadership del Partito Liberale. Mark Carney è emerso come nuovo leader del partito in seguito a questa transizione.

Successivamente, la situazione politica ha subito una svolta quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato e poi imposto dazi del 25% su numerosi prodotti canadesi. Questo contesto ha favorito Carney, che ha deciso di indire elezioni anticipate.

Le posizioni dei candidati

Carney, ex governatore della Bank of Canada e della Bank of England, ha assunto una posizione netta, dichiarando che “i vecchi rapporti del Canada con gli Stati Uniti, basati su una profonda integrazione economica e una stretta cooperazione militare e di sicurezza, sono finiti”. Venerdì, parlando a London, Ontario, ha aggiunto: “Il Presidente Trump sta cercando di distruggerci per poterci possedere”. Carney si è quindi posizionato come la figura più adatta a fronteggiare le tensioni commerciali con l’amministrazione Trump, forte del suo autorevole curriculum economico, come sottolineato dai suoi sostenitori.

Pierre Poilievre, dal canto suo, si è proposto come il candidato del cambiamento, promettendo un’ampia deregolamentazione dell’economia canadese e una forte opposizione all’establishment liberale definito “woke”.

I sondaggi e l’elettorato

Al momento dell’indizione delle elezioni, a metà marzo, i Liberali di Carney erano testa a testa con i Conservatori nei sondaggi. Ora, nelle fasi finali della campagna elettorale, mantengono un leggero vantaggio.

L’ascesa di Carney sembra aver riacceso l’entusiasmo di una parte dell’elettorato liberale. “Sono molto colpito dalla stabilità e dalla serietà di Mark Carney”, ha dichiarato Mike Brennan di Kitchener, Ontario, alla BBC, fuori da un evento elettorale di Carney a Cambridge. Brennan, definitosi un “liberale di lunga data”, ha aggiunto che inizialmente non intendeva votare a causa della sua avversione per Trudeau, ma le dimissioni di quest’ultimo lo hanno convinto a rinnovare il suo sostegno al Partito Liberale.