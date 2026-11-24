Non bastavano l’Ucraina, la patrimoniale e una coalizione che fatica a trovare un’intesa persino sui temi fondamentali del programma. A complicare ulteriormente i piani del campo largo ci ha pensato Beppe Grillo, riapparso domenica sera in televisione da Fabio Fazio con un messaggio destinato soprattutto a Giuseppe Conte: la partita per il simbolo del Movimento 5 Stelle è tutt’altro che chiusa. E come se non bastasse, il fondatore dei Cinque Stelle ha aperto pubblicamente alla possibilità di sostenere Alessandro Di Battista qualora decidesse di presentarsi alle prossime elezioni con una propria formazione politica. Una prospettiva che, almeno secondo alcune valutazioni dei sondaggisti, potrebbe valere tra il 3 e il 5 per cento dei consensi.

Insomma, mentre Elly Schlein prova faticosamente a tenere insieme le diverse anime del centrosinistra, Conte si ritrova alle prese con una partita forse ancora più complicata. Da una parte deve difendere l’identità del Movimento dagli alleati che vorrebbero imprimere alla coalizione una linea più marcatamente di sinistra. Dall’altra deve fare i conti con il ritorno sulla scena del suo principale avversario interno, Grillo, che potrebbe trovare proprio in Di Battista lo strumento per rimettere in discussione gli equilibri costruiti dall’ex presidente del Consiglio.

Eppure il problema più immediato rimane quello del programma. Sull’Ucraina le distanze tra Pd e Cinque Stelle continuano a essere profonde. Il partito di Schlein sostiene la necessità di proseguire l’assistenza a Kiev, anche sul piano militare, mentre Conte continua a contestare l’invio di nuove armi, chiedendo che l’Europa concentri i propri sforzi sulla ricerca di una soluzione diplomatica. Una differenza che finora non è stato possibile superare e che potrebbe tornare a manifestarsi con particolare evidenza in Parlamento, quando si discuterà di un eventuale nuovo provvedimento sugli aiuti militari per il 2027.

La questione non è secondaria. Perché un conto è trovare una formula sufficientemente generica per scrivere un programma elettorale, un altro è decidere come comportarsi di fronte a una crisi internazionale quando si è chiamati a governare. E nel Pd c’è una componente che non sembra affatto intenzionata ad accettare compromessi al ribasso su questo terreno.

Lorenzo Guerini, già ministro della Difesa e tra i principali riferimenti dell’area riformista, ha sostenuto che un eventuale governo di centrosinistra dovrebbe contribuire agli aiuti militari all’Ucraina persino in misura più consistente di quanto fatto dall’esecutivo Meloni. Una posizione difficilmente conciliabile con quella dei Cinque Stelle e che rende evidente quanto la distanza non sia soltanto tra partiti diversi, ma attraversi anche lo stesso Partito democratico.

Ma i tormenti interni del campo largo non si limitano certo al perimetro della politica estera, sulla quale da sempre le divergenze sembrano senza via d’uscita. Perche le spine arrivano anche dalla politica interna, e soprattutto in materia economica e fiscale. Prima punto dirimente è forse la patrimoniale, che sta diventando un terreno di scontro in grado di spaccare la coalizione tra chi, come Avs la considera imprescindibile e chi come Conte o Ernesto Maria Ruffini la considera inutile e dannosa a livello elettorale. E come al solito la Schlein rimane in mezzo al guado orientato alla sua idea di inseguire testardamente l’unità, costi quel che costi, con buona pace dell’interesse nazionale.

Nicola Fratoianni ha scelto parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni: «Senza la patrimoniale non c’è la coalizione». Un ultimatum rivolto soprattutto a Conte, che continua a mostrarsi prudente sull’introduzione di una nuova imposta generalizzata sui patrimoni, preferendo discutere di tassazione delle grandi ricchezze finanziarie e dei profitti della speculazione.

Bonelli e Fratoianni insistono invece sulla necessità di inserire nel programma un contributo sulle grandi fortune, indicando nella redistribuzione della ricchezza uno degli elementi qualificanti dell’alleanza. Schlein si è mostrata disponibile al confronto, sostenendo l’esigenza di una maggiore progressività fiscale. Ma anche in questo caso la posizione dei riformisti democratici e delle componenti più moderate della coalizione è tutt’altro che coincidente.

La contraddizione politica è evidente. Il campo largo dovrebbe presentarsi agli elettori come un’alternativa di governo, ma i suoi protagonisti continuano a discutere su questioni che riguardano scelte fondamentali di politica estera ed economica. E ogni tentativo di trovare una mediazione rischia di aprire un nuovo fronte di contestazione.

È in questo quadro che il ritorno di Grillo assume un significato particolare. Ospite di Che tempo che fa, il comico genovese ha ricordato che a gennaio potrebbe arrivare una decisione giudiziaria sul simbolo del Movimento. «Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo», ha avvertito, lasciando intendere di non considerare conclusa la battaglia con Conte.

Ma soprattutto ha parlato di Di Battista: «Se facesse un partito gli darei una mano domattina, è mio fratello minore». Un’apertura che ha immediatamente riacceso le discussioni sul possibile ingresso nella competizione elettorale dell’associazione Schierarsi, fondata dall’ex deputato pentastellato.

I numeri, per quanto ancora ipotetici, meritano attenzione. Alessandra Ghisleri attribuisce a una possibile lista Schierarsi un potenziale intorno al 3%, mentre Antonio Noto indica una forbice tra il 3 e il 5%. Fabrizio Masia arriva a ipotizzare una capacità di attrazione superiore, osservando però che il nuovo soggetto potrebbe sottrarre al campo largo anche una quota di elettori valutabile tra il 3 e il 4%.

Sono scenari, non previsioni di un risultato acquisito. E non è affatto scontato che tutti quei voti verrebbero sottratti a Conte o a Schlein: una parte potrebbe arrivare dall’astensione. Ma è sufficiente l’ipotesi di una formazione autonoma per aggiungere un’altra incognita alla già difficile costruzione dell’alleanza.

Per Conte il problema sarebbe soprattutto politico. Di Battista potrebbe rivolgersi a quella parte dell’elettorato pentastellato che non ha mai digerito la trasformazione del Movimento in una forza stabilmente inserita nel centrosinistra. Un elettorato più legato alle origini antisistema dei Cinque Stelle, critico verso il Pd e poco disposto ad accettare compromessi sulla politica estera.

Il presidente del Movimento si troverebbe così a dover scegliere tra due esigenze non sempre compatibili: rafforzare l’accordo con Schlein per costruire una coalizione competitiva oppure accentuare le differenze programmatiche per difendere il proprio spazio politico. Ed è proprio su Ucraina e patrimoniale che questa contraddizione emerge con maggiore forza.

Ma sarebbe un errore considerare Conte l’unico leader in difficoltà. Anche al Nazareno la situazione appare assai meno tranquilla di quanto la segreteria democratica vorrebbe mostrare.

Nel Pd convivono sensibilità che hanno visioni differenti non soltanto sui rapporti con i Cinque Stelle, ma anche sull’economia, sulla politica internazionale e sull’identità stessa del partito. Da una parte l’area più vicina a Schlein, che considera il rafforzamento del profilo progressista una condizione necessaria per costruire l’alternativa alla destra. Dall’altra i riformisti, che chiedono di non disperdere l’eredità europeista, atlantista e moderata del partito.

Le differenze si sono manifestate con particolare chiarezza proprio sull’Ucraina, quando la minoranza democratica ha ribadito la necessità di continuare a sostenere la resistenza di Kiev. Ma le tensioni riguardano anche le primarie e la scelta del futuro candidato alla presidenza del Consiglio.

All’assemblea dei riformisti di Prato è emersa la richiesta di primarie realmente aperte, con la possibilità di più candidature e senza considerare automaticamente acquisita la leadership di Schlein. Una posizione che non equivale a una sfiducia formale nei confronti della segretaria, ma segnala quanto una parte del gruppo dirigente voglia conservare un proprio spazio politico e decisionale.

Per Schlein, dunque, la sfida è duplice. Deve trovare un accordo con Conte e con gli altri alleati, ma contemporaneamente evitare che quella mediazione venga interpretata dai riformisti come una rinuncia all’identità del Pd. E più la coalizione si sposta su posizioni vicine a quelle di Avs e del Movimento, più diventa difficile tenere insieme tutte le componenti democratiche.

C’è poi un ulteriore elemento che rende gli equilibri particolarmente delicati: la competizione per la guida del campo largo. Conte non ha mai nascosto di voler partecipare alla scelta del candidato premier e ha persino proposto, in passato, una figura terza rispetto ai leader di partito. I riformisti del Pd, dal canto loro, hanno chiesto regole che consentano alla minoranza democratica di esprimere eventualmente una candidatura autonoma.

Ed è qui che l’eventuale comparsa di Di Battista potrebbe produrre conseguenze politiche ulteriori. Una nuova formazione, anche relativamente piccola, introdurrebbe un elemento di concorrenza nell’area progressista e antisistema, rendendo più complesso il lavoro di mediazione tra i partiti. Ma potrebbe anche modificare i rapporti di forza interni, con effetti difficili da prevedere sulla futura leadership.

La possibilità che settori del Pd contrari a Schlein possano considerare questa frammentazione un’occasione per riaprire la partita interna resta, al momento, un’ipotesi politica, non un disegno organizzato di cui esistano riscontri pubblici. Il punto, tuttavia, è che la segretaria deve già confrontarsi con un’opposizione interna visibile, mentre gli alleati continuano a rivendicare ciascuno condizioni e priorità differenti.

Il risultato è un campo largo impegnato contemporaneamente su tre fronti: trovare una posizione comune sull’Ucraina, definire una linea economica condivisa e stabilire chi avrà il compito di guidare la coalizione. A tutto questo si aggiunge adesso l’incognita Grillo-Di Battista, che riguarda direttamente il Movimento ma potrebbe avere effetti sull’intera alleanza.

La domanda che il centrosinistra dovrà affrontare non è soltanto se riuscirà a mettersi d’accordo prima delle elezioni. È soprattutto se le intese raggiunte saranno abbastanza solide da sostenere, eventualmente, decisioni di governo sulle quali oggi esistono divergenze così evidenti.

Perché un programma può anche nascere da una serie di compromessi. Ma Ucraina, fisco e politica economica richiedono scelte che, prima o poi, non possono essere rinviate. E il difficile equilibrio che Conte e Schlein stanno cercando di costruire sarà misurato proprio sulla capacità di trasformare una somma di posizioni diverse in una linea politica riconoscibile.