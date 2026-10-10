Camion senza pilota: gli USA cancellano l’ultimo ostacolo umano. Ora potranno sostituire gli autisti

I bisonti della strada da oltre trenta tonnellate viaggeranno sulle autostrade americane senza nessuno a bordo, e Washington ha appena rimosso l’ultimo vero vincolo legale che obbligava la presenza di un essere umano in cabina. Le autorità federali hanno concesso un’esenzione cruciale che cambia per sempre le regole del trasporto merci.

La decisione apre le porte a una trasformazione industriale senza precedenti, scaricando sui lavoratori e sulla sicurezza stradale il peso di una corsa tecnologica senza freni.

L’inghippo del triangolo: come un dettaglio burocratico fermava i colossi hi-tech

Per decenni, il codice della strada federale statunitense ha imposto una regola elementare: quando un mezzo pesante si ferma in corsia di emergenza o subisce un guasto, il conducente deve scendere a piedi e posizionare triangoli riflettenti o torce di segnalazione dietro al veicolo entro dieci minuti.

Un algoritmo di guida autonoma, per quanto sofisticato, non ha braccia né gambe per scendere sull’asfalto e posare un triangolo. Questa singola norma tecnica era diventata il vero collo di bottiglia legale che impediva alle aziende tecnologiche di lanciare camion del tutto privi di operatore umano.

La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti, ha risolto il problema alla radice con una deroga valida cinque anni:

I camion a guida autonoma non dovranno più piazzare segnali fisici sull’asfalto.

Basterà attivare appositi fari lampeggianti montati direttamente sul tetto della cabina.

Le aziende dovranno solo notificare l’uso del sistema e segnalare eventuali incidenti avvenuti a fari accesi.

Una modifica apparentemente secondaria, ma che di fatto autorizza i veicoli commerciali a viaggiare senza alcuna persona a bordo.

La vittoria delle Big Tech contro il sindacato dei trasporti

A guidare l’offensiva legale e normativa sono state Aurora Innovation e Waymo (controllata di Alphabet/Google). Dopo aver fatto causa all’amministrazione federale a inizio 2025 per i continui rinvii, Aurora ha ottenuto prima deroghe temporanee e adesso il via libera quinquennale.

L’azienda, che ha già rotte attive in Texas tra Dallas e Houston, punta a portare in strada duecento autocarri completamente autonomi entro la fine dell’anno, espandendosi verso El Paso e Phoenix.

La reazione del sindacato dei Teamsters, che rappresenta i camionisti americani, è stata durissima. Il sindacato ha provato a blindare la sicurezza promuovendo leggi statali, come la proposta SB 395 in Nevada, per vietare mezzi pesanti oltre le 26.000 libbre senza operatore.

“Pensare di sostituire il lavoro dei nostri iscritti con una tecnologia rischiosa è un insulto a chi guida per mestiere. Questa norma proteggeva la classe media”, ha denunciato Peter Finn dei Teamsters.

Il confronto economico: profitto tecnologico contro lavoro reale

Le ricadute sull’economia reale saranno imponenti. L’autotrasporto è la spina dorsale della logistica e uno dei pochi settori capaci di garantire stipendi solidi alla classe lavoratrice senza bisogno di lauree specialistiche.

Parametro Modello Tradizionale (Con Autista) Modello a Guida Autonoma Costo del lavoro Rappresenta oltre il 40% del costo operativo a miglio Azzerato (sostituito da canoni software e manutenzione) Tempi di riposo Obbligo di sosta dopo 11 ore di guida giornaliere Operatività continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Impatto occupazionale Sostiene milioni di famiglie della classe media Distruzione netta di posti di lavoro non riassorbibili Sicurezza sul guasto Valutazione umana immediata del pericolo in corsia Affidata a telecamere, sensori e lampeggianti di bordo

Il risparmio immediato per le grandi catene distributive e per le piattaforme digitali è colossale. Però, nello stesso tempo, viene cancellata una categoria di lavortora americani fra i più stakanovisti, ma anche fra quelli che ancora costituivano una sorta di classe media operaia degli USA.

La scusa geopolitica della “Gara con la Cina”

Per giustificare una deregolamentazione così rapida a spese della forza lavoro, il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha sventolato la bandiera del patriottismo economico: gli Stati Uniti non possono perdere la gara tecnologica contro Pechino.

La formula è sempre la stessa: si taglia la burocrazia per sostenere i campioni nazionali dell’innovazione. Peccato che, in questa marcia forzata per battere la Cina, i primi a pagare il conto siano proprio i lavoratori americani, mentre si assisterà ad una sempre maggiore concentrazione del mercato in poche grandi società con grossi capitali.