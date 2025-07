L’entrata delle aziende automobilistiche cinesi, con impianti diretti di produzione, cambia anche il mercato siderurgico. La casa automobilistica cinese BYD ha recentemente nominato l’austriaca Voestalpine come primo fornitore di acciaio per il suo impianto di produzione in Ungheria. Il 24 giugno, l’azienda leader nel settore siderurgico con sede a Linz ha annunciato ufficialmente che inizierà a fornire componenti per carrozzerie e rivestimenti esterni dal proprio laminatoio allo stabilimento BYD di Szeged nel quarto trimestre del 2025.

Szeged si trova a circa 180 chilometri a sud della capitale ungherese, Budapest, vicino al confine nazionale con la Serbia. BYD ha annunciato ufficialmente i piani per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di autovetture a Szeged nel dicembre 2023, ma all’epoca non ha fornito ulteriori dettagli. Il nuovo stabilimento dovrebbe entrare in funzione con una capacità produttiva annua stimata di 300.000 unità entro il 2030. Secondo alcune stime, il costo totale del progetto è compreso tra 4 e 5 miliardi di euro (4,71-5,9 miliardi di dollari).

Restano ancora alcune domande sull’accordo

Voestalpine non ha rivelato quante tonnellate di acciaio fornirà a BYD, né come intende trasportare i componenti della carrozzeria. Diversi tentativi di contattare l’azienda siderurgica per ottenere chiarimenti non hanno avuto esito positivo.

Lo stabilimento principale di Voestalpine a Linz è in grado di produrre fino a 4 milioni di tonnellate di acciaio grezzo all’anno tramite altiforni e forni ad ossigeno di base. L’azienda utilizza poi questo acciaio grezzo per fondere bramme, che vengono successivamente laminate a caldo e a freddo e zincate a caldo per vari settori. Secondo i funzionari dell’industria siderurgica locale, i settori di riferimento dell’azienda includono quello automobilistico, aerospaziale, energetico, ferroviario e delle costruzioni. Produce inoltre acciai speciali per utensili.

L’industria siderurgica europea registra un calo dei prezzi

Secondo fonti di mercato citate da MetalMiner, nell’ultima settimana di giugno le acciaierie dell’Europa occidentale hanno offerto bobine laminate a caldo (HRC) a 570 euro (670 dollari) per tonnellata franco fabbrica per la laminazione di agosto e la consegna di settembre. Si tratta di un calo significativo rispetto ai 620 euro (730 dollari) registrati alla fine di maggio. I coil laminati a freddo hanno un sovrapprezzo medio di 100 euro (115 dollari) per tonnellata, mentre i coil zincati a caldo (HDG) possono raggiungere un sovrapprezzo fino a 300 euro (350 dollari).

Un esperto del settore siderurgico ha osservato che l’acciaio necessario per i 300.000 veicoli che BYD intende produrre in Europa rappresenta un volume relativamente modesto per Voestalpine. Ha inoltre sottolineato che l’acciaio elettrico a grani orientati utilizzato nei componenti elettronici di BYD proverrà probabilmente dalla Cina. le case automobilistiche cinesi, al contrario di quelle giapponesi e americane, tendono a importare il più possibile, senza comprare componentistica locale.

Voestalpine continua a mantenere una posizione competitiva tra i produttori di acciaio europei, grazie alle sue attività a valle e ai servizi di assistenza clienti.

BYD continua a rafforzare la sua presenza sul mercato europeo

Nel frattempo, BYD ha dovuto affrontare il controllo delle autorità di regolamentazione europee per il basso costo delle sue automobili. A marzo, la Commissione europea ha avviato un’indagine sui finanziamenti statali allo stabilimento di Szeged. Ha inoltre imposto dazi compensativi agli esportatori automobilistici cinesi, con un’aliquota media del 22,5%.

La Commissione ha annunciato i nuovi dazi il 12 dicembre, con l’entrata in vigore delle modifiche prevista per il 30 ottobre 2024.

Secondo i dati della CE, BYD e Geely devono affrontare dazi compensativi rispettivamente del 17% e del 18%, mentre i produttori che non collaborano devono pagare dazi fino al 35,3%.

La quota di BYD nel mercato europeo dei veicoli elettrici a batteria è attualmente pari a circa l’8%, con proiezioni che suggeriscono che potrebbe raggiungere il 15% entro il 2030. Ad aprile, BYD ha superato Tesla nelle vendite europee per la prima volta. La società di ricerca automobilistica britannica JATO ha riferito che le immatricolazioni di veicoli BYD in 28 paesi europei sono aumentate del 169% su base annua, passando da 2.688 a 7.231 unità. Al contrario, le immatricolazioni di Tesla sono diminuite del 49%, scendendo da 14.049 a 7.165 unità.

Secondo i dati JATO, la tedesca Volkswagen ha guidato il mercato europeo dei veicoli elettrici a batteria (BEV) con 23.514 nuove immatricolazioni ad aprile, in aumento del 61% rispetto alle 14.606 unità dell’anno precedente.