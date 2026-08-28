Buon compleanno Harley-Davidson: il documentario che racconta gli anni più emozionanti

Harley-Davidson spegne oggi 123 candeline.

Ecco un doveroso off topic verso gli appassionati di Harley e di cultura generale che leggono Scenari economici.

Il 28 agosto 1903 nasceva a Milwaukee un mito che avrebbe attraversato un secolo. Per celebrare il 123° anniversario della fondazione, Spirit of St. Louis pubblica un nuovo capitolo della serie SPIRIT HISTORIAE: 34 minuti dedicati ai primi 50 anni di storia della Harley-Davidson, tra avventure, crisi e rinascite.

Dai vetri rotti della cucina di casa Davidson, al mito mondiale

Dal capanno di legno dove tutto ebbe inizio fino agli anni Cinquanta, il documentario ripercorre le tappe che hanno trasformato un piccolo progetto artigianale nel mito che conosciamo oggi. Come nacque il primo modello? Quale fu la prima moto a varcare il confine tedesco durante la Prima Guerra Mondiale? E chi fu la prima donna a percorrere gli Stati Uniti in sella a una Harley?

Il racconto si snoda in quattro atti: dalla fondazione nel 1903, al fango delle trincee della Grande Guerra, fino al Proibizionismo e al silenzio della fabbrica nei momenti più bui. Si chiude con l’epilogo dedicato a Effie Hotchkiss, pioniera dell’avventura su due ruote.

Prodotto da Spirit of St. Louis

Il documentario sulla Harley-Davidson segue il primo capitolo incentrato sulla nascita del Lindy hop e sulla Golden era è il risultato di due mesi di ricerche di materiali d’archivio poco conosciuti. Mostra a che numerose foto suggestive inedite o molto rare. Spirit Historiae prosegue quindi nel solco della divulgazione pop. Le prossime puntate si incentreranno sulla storia della musica del Novecento, in particolare sul Jazz e lo swing percorrendo passo passo l’albero genealogico del jazz e soffermandosi su alcune puntate monografiche riguardanti le figure più importanti e influenti della musica contemporanea del secolo scorso, di cui qui abbiamo una traccia. È questo l’impegno preso da Spirit of St. Louis, brand italiano del Made in Italy fatto a mano, in favore della divulgazione culturale.

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