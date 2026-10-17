Bruxelles si arrende a Trump sulla digital tax, ma trova subito come rifarsi: proposta nuova tassa sulle imprese

L’Unione Europea ha un disperato bisogno di denaro fresco e l’orologio sta correndo veloce. Con il conto del debito comune da 800 miliardi di euro del piano NextGenerationEU che inizierà a presentarsi all’incasso dal 2028, e un bilancio pluriennale da duemila miliardi da mettere al sicuro, la Commissione si è trovata con le spalle al muro. Di fronte alle minacce commerciali di Donald Trump, l’ambizioso progetto di tassare i giganti digitali americani è stato frettolosamente archiviato. Ma a Bruxelles nessuno vuole tagliare le spese: il conto viene semplicemente girato alle aziende che lavcorano in Europa, e da loro dritto nelle nostre tasche.

La Germania, un tempo motore industriale del continente e oggi intrappolata nella sua crisi più grave dal dopoguerra, ha già aperto la strada con una fame fiscale insaziabile. A Berlino si tassa di tutto: dallo zucchero al tabacco, fino all’ipotesi di stangare le successioni.

L’illusione è sempre la stessa: allargare l’apparato pubblico per curare i danni creati da regolamenti asfissianti e politiche industriali fallimentari. Ora questo modello punitivo contagia l’intera Unione.

Il dietrofront davanti alla Casa Bianca

La tassa sui servizi digitali doveva essere l’arma con cui l’Europa avrebbe fatto cassa sui colossi tecnologici d’oltreoceano come Google, Amazon e Meta. L’idea di fondo era semplice: se non siamo in grado di competere sul piano tecnologico, almeno mettiamo una gabella a chi ci riesce.

È bastata una ferma presa di posizione della Casa Bianca guidata da Trump per far crollare l’intero piano. Con il Digital Services Act e il Digital Markets Act, Bruxelles si era abituata a staccare multe milionarie sfruttando ogni zona d’ombra burocratica. Tuttavia, quando lo scontro si è spostato sui dazi e sulle ritorsioni commerciali dirette, i commissari europei hanno preferito battere in ritirata.

La ritirata politica, però, non ha ridotto la sete di entrate. Per evitare un buco contabile prima ancora di iniziare, la Commissione ha sfoderato il piano alternativo: una tassa forfettaria sulle grandi società che operano nel mercato unico europeo, battezzata come contributo aziendale sulle risorse proprie.

Come funziona il nuovo balzello sulle imprese

Il meccanismo ideato dai burocrati comunitari colpisce le aziende con un fatturato netto superiore ai 100 milioni di euro. Non si tratta di una percentuale sugli utili effettivi, ma di un prelievo fisso annuo calcolato a scaglioni di vendite:

Fatturato Netto Annuo Contributo Fisso Annuo Tra 100 e 250 milioni di € 100.000 € Tra 250 e 500 milioni di € 250.000 € Tra 500 e 750 milioni di € 500.000 € Oltre 750 milioni di € 750.000 €

Sulla carta, poche centinaia di migliaia di euro possono sembrare spiccioli per gruppi societari di queste dimensioni. È il classico trucco comunicativo delle istituzioni: far credere all’opinione pubblica che il prelievo colpisca solo un pugno di soggetti ricchi e lontani, lasciando intatta la classe media. In realtà le cose andranno in modo ben dieverso, anche perché quando si rompe un principio, le conseguenze sono poi imprevedibile. Cosa impedisce che poi questa imposta raddoppi o triplichi?

La ricaduta pratica: chi paga davvero il conto?

Le imprese private non sono enti di beneficenza e non assorbono i costi burocratici riducendo passivamente i propri margini. Quando un’azienda si trova a dover versare una tassa fissa, la trasferisce immediatamente lungo la catena del valore:

Aumento dei prezzi finali al consumo: i costi aggiuntivi vengono caricati sui listini di beni e servizi acquistati ogni giorno dai cittadini.

Pressione sui fornitori locali: i grandi gruppi industriali scaricano i costi sulle piccole e medie imprese della filiera, imponendo sconti contrattuali forzati.

Meno risorse per investimenti e stipendi: il capitale sottratto alla produzione reale finisce nei forzieri comunitari invece di finanziare aumenti retributivi o nuovi macchinari.

Il risultato pratico è una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e una contrazione della domanda interna. Invece di sostenere i consumi e la produzione in una fase di stagnazione, Bruxelles estrae risorse vive dall’economia reale per alimentare un bilancio centralizzato.

Una macchina burocratica senza freni

L’Unione Europea si trova oggi di fronte al paradosso dello statalismo moderno: più fondi riceve la burocrazia, più nascono nuovi capitoli di spesa inefficienti. I progetti legati al Green Deal, i fiumi di sussidi all’idrogeno e i costosi piani per intrappolare il carbonio sotto il mare divorano miliardi senza produrre crescita solida e duratura.

Mentre le risorse proprie tradizionali, come i dazi doganali e le quote di emissione, non bastano più a coprire le spese crescenti, l’apparato europeo costruisce un potere impositivo autonomo. Un tempo si diceva: “nessuna tassazione senza rappresentanza”. Oggi Bruxelles impone prelievi diretti a chi produce, senza dover rispondere direttamente agli elettori.

Credere che una tassa sui colossi industriali non tocchi la vita quotidiana dei cittadini è una pericolosa ingenuità. I bilanci delle aziende non stampano moneta: scaricheranno ogni singolo centesimo sulle bollette, sui prodotti al supermercato e sui servizi di tutti i giorni. Finché i governi europei continueranno a scambiare l’austerità impositiva per sviluppo, la spirale tra debito pubblico e tasse continuerà a stritolare la nostra economia.