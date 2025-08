BP, scoperta record in Brasile: il più grande giacimento di petrolio e gas degli ultimi 25 anni.

Una grande sorpresa nel mondo del petrolio. Lunedì, BP ha annunciato la sua più grande scoperta in 25 anni nelle acque profonde al largo delle coste del Brasile , una manna per la più grande compagnia petrolifera del Regno Unito, che cerca di invertire anni di scarsa redditività.

Il mercato sta reagendo con cautela a questo annuncio e le azioni della società stanno timidamente salendo alla Borsa di Londra. BP presenterà i risultati del primo semestre martedì,a più che i numeri del passato, interesseranno quelli del futuro.

La BP sembra aver scoperto un giacimento di petrolio e gas profondo circa 500 metri nel blocco di Bumerangue, nel bacino di Santos, ha riferito la società, senza fornire ulteriori dettagli. Questa scoperta segue altre scoperte effettuate quest’anno a Trinidad e Tobago, nel Golfo del Messico e in Egitto.

“Si tratta di un altro successo in quello che è stato un anno eccezionale per il nostro team di esplorazione”, ha dichiarato il colosso energetico in una nota riportata da Bloomberg . “La nostra ambizione è esplorare il potenziale di creare un centro di produzione di materiali e benefici” in Brasile.

La BP inizierà ora le analisi di laboratorio per caratterizzare con maggiore precisione il giacimento e i fluidi scoperti, il che fornirà ulteriori informazioni sul potenziale del blocco Bumerangue.

A febbraio, il CEO di BP, Murray Auchincloss, ha rilanciato la strategia della compagnia, impegnandosi a riconcentrarsi sul petrolio e sul gas dopo anni di fallimentari investimenti a basse emissioni di carbonio.

In ogni caso, l’obiettivo di produzione di BP per il 2030 (tra 2,3 e 2,5 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno) rimane invariato. La società londinese ha dichiarato di avere la capacità di aumentare la produzione fino al 2035.